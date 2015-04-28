به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، «شیخ نعیم قاسم» دبیرکل حزب الله لبنان در سخنانی با اشاره به نقش سازنده ایران در تحولات منطقه تأکید کرد: ایران همواره حامی کشورهای منطقه بوده و خواهد بود.

وی ادامه داد: جمهوری اسلامی ایران در لبنان از محور مقاومت حمایت کرد و دیدیم که جنوب لبنان آزاد شد، در فلسطین از محور مقاومت حمایت کرد و دیدیم که برادرانمان در برابر دشمن اسرائیلی به پیروزی رسیدند، در سوریه نیز از محور مقاومت حمایت کرد تا مردم سوریه پایدار و مقاوم باقی بمانند و دیدیم که این امر به وقوع پیوست. اکنون نیز اگر ایران در یمن دخالت کند بدون شک هیچ اقدامی که با منافع ملت یمن در تناقض باشد، انجام نخواهد داد. ایران همواره بدون چشم داشت به کشورهای منطقه کمک کرده است.

شیخ نعیم قاسم همچنین افزود: رژیم آل سعود با هدف قرار دادن غیرنظامیان و زیر ساخت های یمن اقدام به نسل کشی در این کشور می کند.

وی تصریح کرد: هر کجا که رد پای عربستان سعودی و آمریکا دیده شود باید منتظر جنگ و اقدامات خرابکارانه بود، زیرا این دو به دلیل عدم موفقیت در تحقق خواسته های خود در منطقه سعی می کنند با توسل به زور و تخریب داشته های کشورها عقده گشایی کنند.