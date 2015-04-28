اقتصاد مقاومتی راه مقابله با تحریم هاست

به گزارش خبرگزاری مهر، یک هیأت از فعالان سیاسی و اقتصادی سوریه عصر امروز (سه شنبه) با خسین امیرعبداللهیان، معاون عربی و آفریقای وزیر امورخارجه کشورمان دیدار و پیرامون آخرین تحولات منطقه بویژه سوریه گفتگو کرد.

امیرعبداللهیان با تقدیر از ایستادگی و مقاومت سوریه در مقابل فشارهای سنگین خارجی و در مبارزه با تروریست ها، این ایستادگی را مرهون الطاف خفیه الهی، رهبری حکیمانه و شجاع و روحیه صبر و مقاومت مردم ، دولت و ارتش سوریه دانست.

معاون وزیر امور خارجه کشورمان با اشاره به تحریم های اقتصادی اعمال شده علیه سوریه و شکست همه تحرکات علیه این کشور در سطح منطقه ای و بین المللی، این تحریمها و فشارهای اقتصادی را با وجود خسارت هایی که دارد، یک فرصت مهم برای خودباوری و خوداتکایی در سوریه برشمرد.

وی با تاکید بر الگوی اقتصاد مقاومتی بعنوان الگوی موفق و تجربه شده، آنرا تجربه ارزشمندی برای سوریه جهت برون رفت از وضعیت دشوار ناشی از تحریمها و برای تقویت و پیشرفت اقتصادی این کشور دانست.