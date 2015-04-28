به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر فانی شامگاه سه شنبه در یادوراه شهدای فرهنگی استان همدان در شهرستان تویسرکان با گرامیداشت یاد و خاطره پنج هزار شهید فرهنگی و ۳۶ هزار شهید دانش آموز با بیان اینکه امام خمینی (ره) می فرماید که شهید به وجه الله نظر می کند، اظهار داشت: این جمله امام پر معناست و شهدا وقتی این مقام را برای آنها ترسیم می کنند معلوم است که می توانند هدایت گر جامعه باشند.

وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه در جایی دیگر امام خمینی(ره) می فرماید خدمت به شهید خدمت به نبی اکرم است و این نشان می دهد که کسانی که در مسیر زنده نگهداشتن یاد و خاطره شهیدان و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت تلاش می کنند به نبی اکرم خدمت می کنند، بیان کرد: از برگزار کنندگان این یادواره که برای بزرگداشت یاد و خاطره ۲۱۳ شهید فرهنگی استان همدان در شهرستان تویسرکان انجام شد تشکر می کنم.

فانی با بیان اینکه درآستانه شهادت استاد مرتضی مطهری هستیم و این شهید یک معلم واقعی است که در کنار سایر شهدا و راس شهدا قرار دارد و هفته معلم را به معلمان تبریک می گویم، ادامه داد: از اینکه همه اقشار در جریان سند تحول آموزش و پرورش هستند خرسندم چراکه سند تحول آموزش و پرورش یک سند معتبر، با ارزش و مفید و راهنمای عمل آموزش و پرورش در ارتفا کیفیت آموزشی است.

مطالعات سند تحول آموزش و پروش از سال ۸۲ تحول آغاز شد و تا سال ۹۱ تولید و تصویب این سند طول کشید وی با بیان اینکه مطالعات سند تحول آموزش و پروش از سال ۸۲ آغاز شد و تا سال ۹۱ تولید و تصویب این سند طول کشید، بیان کرد: در سند تحول زیر نظام هایی تعریف شده که یکی از آنها نیروی انسانی یعنی معلم است.

وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه کسانی که سند تحول آموزش و پرورش را تدوین کردند خوب می دانستند که تا نیروی انسانی مناسب در اختیار نباشد هیچ تحولی در نظام آموزشی صورت نمی گیرد و لازمه تحول در سازمان ها تحول در نیروی انسانی سازمان و کلید تحول در اختیار معلم است، عنوان کرد: زیر نظام دوم سند تحول مدیریت است و اگر همه ارکان آموزش و پروش آماده باشد اما خوب مدیریت نشود شاهد تحول نخواهیم بود.

علی اصغر فانی با بیان اینکه زیر نظام سوم سند تحول آموزش و پرورش برنامه درسی است وبرنامه درسی ملی که به عنوان یکی از زیر نظام ها ایجاد شده به دنبال ارتقا کیفیت آموزش است، عنوان کرد: زیر نظام چهارم سند تحول بحث فضا و امکانات آموزشی است.

وی با بیان اینکه زیر نظام پنجم منابع مالی و اقتصاد آموزش و پرورش است چراکه آموزش و پرورش دستگاه بزرگی است، ادامه داد: امسال بودجه ای که در لایحه تصویب شده بیش از ۲۵ هزار میلیارد تومان است ولی چیزی که عملا امسال هزینه خواهد شد حدود ۲۸ هزار میلیارد تومان فقط در وزارت آموزش و پرورش و این رقم بسیار بزرگی است.

وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه سال گذشته نسبت به ۹۲ بودجه ای که دولت تدبیر و امید پیشنهاد داد ۲۶ درصد رشد داشت و امسال بودجه آموزش و پرورش ۲۳ درصد بیشتر از سال گذشته در حالی که رشد بودجه دولت ۱۱ درصد بوده است، ابراز داشت: این مسئله نشان دهنده عنایت دولت تدبیر و امید به آموزش و پرورش است اما باز هم توجه بیشتری را می طلبد.

فانی با بیان اینکه یکی از زیر نظام های سند تحول آموزش و پرورش اقتصاد و منابع مالی آموزش و پرورش است، افزود: زیر نظام ششم فناوری و تکنولوژی در آموزش و پرورش است و بحث هوشمند سازی، تجهیزات آزمایشگاهی و هنرستانی و غیره در حوزه فناوری قرار می گیرد.

یکی از مطالبات به حق مقام معظم رهبری تدوین نقشه راه بود که امروز می گوییم این نقشه راه آماده شده است وی با بیان اینکه در سال گذشته تلاش آموزش و پرورش این بود که برای سند تحول یک نقشه را تعریف کند، ابراز داشت: یکی از مطالبات به حق مقام معظم رهبری تدوین نقشه راه بود که امروز می گوییم این نقشه راه آماده شده است.

وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه نقشه راه آموزش و پرورش می گوید در سال ۱۴۰۴ چه اقداماتی را باید برای سند تحول انجام دهیم و این نقشه راه و سند تحول مبنای برنامه ششم توسعه در آموزش و پرورش است، ادامه داد: در بخش نیروی انسانی اعتقاد به تربیت نیروی بومی داریم به نحوی که آموزش و پرورش از بوم گزینش، برای بوم تربیت و برای بوم استخدام کند که این کار انجام شده است و نخستین سری دانشجویان جدید دانشگاه فرهنگیان از بوم برای بوم گزینش شدند.

علی اصغر فانی با بیان اینکه در کنار پذیرش دانشگاه فرهنگیان به استناد ماده ۲۸ دانشگاه فرهنگیان برای نخستین بار لیسانسه های سایر دانشگاه ها از طریق آزمون پذیرش می شوند و بعد از گذراندن یک سال دوره های معلمی به استخدام آموزش و پرورش در آیند یادآور شد: و روز گذشته مجوز به کار گیری پنج هزار نیروی انسانی به این سبک از سازمان مدیریت اخذ شد و به زودی دستور العمل آن ابلاغ می شود.

وی با بیان اینکه برای پذیرش دانشگاه فرهنگیان فرزندان فرهنگیان در اولویت هستند چراکه از خانواده فرهنگی هستند و بهتر می توانند فعالیت کنند بیان کرد: اولویت قرار دادن استخدام فرزندان فرهنگیان هم برای رفاه فرهنگیان و هم برای خود آموزش و پرورش خوب است.

وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه یکی دیگر از اقدامات آموزش و پرورش رتبه بندی معلمان است و تبلیغاتی سویی علیه رتبه بندی معلمان انجام شده که خوب نیست، افزود: رتبه بندی معلمان یکی از تکالیف سند تحول است و باید معلمان ارزیابی حرفه ای شوند و طبق ارزیابی در رتبه هایی قرار گیرد.

معلمانی که در رتبه بندی قرار می گیرند حقوق و مزایا متفاوتی علاوه بر دستمزد معلمی دریافت می کنند فانی با بیان اینکه معلمانی که در رتبه بندی قرار می گیرند حقوق مزایا متفاوتی علاوه بر دستمزده معلمی دریافت می کنند، ادامه داد: رتبه بندی معلمان در سال جاری انجام می شود و دولت هزار و ۳۵۰ میلیارد تومان تصویب کرده که برای اجرای برنامه رتبه بندی اختصاص یابد و برای سال آینده سه هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان دولت برای رتبه بندی معلمان بودجه پیش بینی کرده که در لایحه خواهد آمد و این کار دو هدف ارتقا شایستگی در معلمان و ایجاد انگیزه را دنبال می کند.

وی با بیان اینکه شاخص های رتبه بندی معلمان منبعث از وظیفه معلمان و نه کاری فراتر است، ابراز داشت: شاخص های مد نظر را معلمان روی سایت آموزش و پرورش ارائه کنند و به سرعت جمع آوری می کنیم تا به سمت اجرا برویم و با رتبه بندی معلمان ارتقایی در کیفیت آموزشی ایجاد خواهد شد.

وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه برای همه مطالبات فرهنگیان تامین اعتبار شده است و همین امروز حواله آن به آموزش و پرورش همدان رسیده است، اظهار داشت: فاصله بین دریافتی معلمان با سایر کارکنان دولت باید کاهش پیدا کند و خود را مکلف می دانم در راستای احقاق حقوق فرهنگیان گام های موثری بر دارم.