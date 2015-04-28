به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا مهرجو عصر سه شنبه در نشست با بخشدار شنبه و طسوج با بیان اینکه زلزله بیستم فرودین ماه سال ۹۲ به تمامی زیر ساختهای شهر شنبه خسارت وارد کرد، اظهار داشت: در این حادثه دلخراش ۳۷ نفر از عزیزانمان جان خود را از دست دادند و تعداد زیادی نیز مصدوم شدند.

وی افزود: پس از زلزله بیستم فرودین ماه تاکنون هزار و ۶۰۰ واحد مسکونی در ۲۱ روستا و شهر شنبه در دو فاز احداث شده که تاکنون هزار و ۴۰۰ واحد آن به بهره‌برداری رسیده و مابقی نیز در دست اجرا است.

فرماندار دشتی گفت: تاکنون یک‌هزار میلیارد ریال در بخش‌های مختلف از جمله زیرساخت‌ها، تسهیلات بلاعوض و بازسازی و غیره برای توسعه مناطق زلزله‌زده این شهرستان هزینه شده است.

مهرجو گفت: یکی از اقدامات خوبی که در دولت تدبیر و امید با تلاش‌های استاندار بوشهر و نماینده مردم دشتی و تنگستان صورت گرفت و رضایتمندی مردم نیز به دنبال داشت، اختصاص ۴۰ میلیارد ریال برای تامین هزینه‌های آب و برق مصرفی مناطق زلزله‌زده بوده است.

وی یادآور شد: اخیرا نیز با تلاش‌های صورت گرفته به اتفاق استاندار بوشهر و نماینده بخشی از اعتبارات مورد نیاز برای تکمیل دیوارهای واحدهای مسکونی شهر زلزله‌زده شنبه اختصاص یافته که به زودی با ساز و کارهای قانونی در این زمینه اقدام خواهد شد.

مهرجو بیان کرد: این اعتبارات به زودی از طریق دستگاه‌های اجرایی مرتبط در اختیار مالکین واحدهای مسکونی شهر شنبه قرار خواهد گرفت.