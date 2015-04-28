به گزارش خبرنگار مهر، امیررضا خادم عصر سه شنبه در نشست صمیمی با جامعه ورزش و جوانان استان هرمزگان با بیان اینکه وزارت ورزش در دوره جدید تلاش کرده تفاوت معنی دار حقوق کارکنان این وزارتخانه و سایر وزارتخانه ها را رفع کند، عنوان کرد: با تمامی سر و صدا و حواشی که ورزش دارد اما به خود کارکنان این وزارت توجه چندانی نشده و به نوعی پیمانه این وزارتخانه کم برداشته شده است.

وی در ادامه با اشاره به سیاست دولت تدبیر و امید برای فراهم کردن شرایط حضور و جذب بخش خصوصی، افزود: در حوزه ورزش حضور خیرین نیز تاثیرگذار است و نیاز است خیرین را به سمت حمایت از ورزش ترغیب کنیم که موجب پرکردن اوقات فراغت و سلامت و نشاط اجتماعی می شود.

معاون حقوقی، مجلس و هماهنگی امور استانهای وزیر ورزش و جوانان ادامه داد: باید شرایطی فراهم کنیم که بخش خصوصی در ورزش حضور پیدا کند و از این حضور سود ببرد و در موضوع باشگاه های استقلال و پرسپولیس این مسئله نمود داشته که در این حوزه افرادی آمده و هزینه کرده اند اما هیچ نفعی نبرده و حتی ضرر هم کرده اند.

خادم همچنین با بیان اینکه صنایع به ما بدهکار نیستند چون در تولید و توسعه کشور پیشگام هستند، اظهار داشت: برخی استان ها دارای صنایع ملی هستند و اگر در هرمزگان چنین صنایع ملی داریم باید شرایط به این سمت سوق یابد که بخشی از درآمد آنان که حالت ملی دارد به سمت ورزش و جوانان سوق پیدا کند.

وی گفت: وزارت ورزش و جوانان در مجموع توجه و ترغیب بخش خصوصی و فراهم کردن شرایط برای منتفع شدن بخش خصوصی از ورزش را در نظر دارد.

معاون حقوقی، مجلس و هماهنگی امور استانهای وزیر ورزش و جوانان در ادامه از آمایش رشته های ورزشی خبر داد و بیان داشت: اینکه ما هیئت های نزدیک به۶۰ رشته ورزشی را در تمامی استان ها فعال داشته و برای آن هزینه کنیم خوب است اما امکان پذیر نیست و آمایش رشته های ورزشی جز.واولویت های ما برای سال ۹۴ است که در هرمزگان نیز رشته های آبی و ساحلی در این زمینه شرایط مناسبی دارند.

خادم با بیان اینکه ما در بخش ورزش میراث دار بیش از سه هزار پروژه نیمه تمام هستیم، اضافه کرد: پروژه های نیمه تمام در بخش های مختلف ترمز بسیار جدی برای توسعه کشور است اما دولت متعهد به تکمیل این طرحهاست.

وی عنوان کرد: حتی یک طرح جدید ملی توسط وزارت ورزش در دوره اخیر آغاز نشده، چون حدود سه هزار طرح نیمه تمام در کشور داریم و حدود هشت هزار میلیارد تومان اعتبار برای تکمیل این طرح ها نیاز است و با اعتبارات امروز این وزارتخانه حدود ۱۶ سال برای تکمیل آنها زمان نیاز است.

معاون وزیر ورزش و جوانان با اشاره به مسئله اعتبارات پژوهشی، افزود: پژوهش ها در حوزه ورزش خیلی کاربردی نبوده و نیازمندیم به صورت کاربردی ارتباط منطقی با دانشگاه در حوزه ورزش برقرار کنیم.

خادم ادامه داد: توجه به نظام باشگاه داری از موارد اصلی مورد نظر وزارت ورزش است و در این وزارتخانه یکی از نگاه های جدی برای توسعه ورزش نگاه به این مقوله است که بهره های خوبی خواهد داشت.

وی با تاکید بر اینکه برگزاری لیگ های ورزش بانوان باید به عنوان یک اولویت مورد توجه قرار گیرد، اضافه کرد: برای تامین هزینه این لیگ ها می توان از لیگ های دارای درآمد درصدی را دریافت و به لیگ های بانوان اختصاص داد.

معاون حقوقی، مجلس و هماهنگی امور استانهای وزیر ورزش و جوانان در ادامه با اشاره به مسائل حوزه جوانان، بیان داشت: واقعیت این است که چیزی در کشور وجود ندارد که جوان به آن ارتباط نداشته باشد و در وزارت ورزش و جوانان نیز بودجه عملیاتی در حوزه جوانان تنها هفت میلیارد تومان بوده که بسیار کم است و این وزارتخانه تنها وظیفه نظارت و ساماندهی امور جوانان را دارد.

خادم گفت: در این زمینه نیازمند کمک ویژه استانداران در استان ها هستیم و ادارات کل ورزش و جوانان نیز باید بر دیگر ادارات نظارت کنند که تا چه حد در بخش جوانان کار کرده اند.

وی تاکید کرد: ادارات کل ورزش و جوانان باید به طور ویژه به سمن ها و تشکل های مردمی و غیردولتی توجه کنند و از آنها حمایت و حداقل محیط و جایگاه را برای آنان فراهم کنند.

شرایط برای شکوفایی استعدادهای ورزشی هرمزگان فراهم شود

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار هرمزگان نیز در این نشست گفت: نقطه به نقطه هرمزگان دارای استعدادهای ورزشی است و باید شرایطی فراهم کنیم که این استعدادها خود را بروز دهند و شکوفا شوند.

بهروز اکرمی با بیان اینکه ادغام سازمان های ورزش و جوانان در راستای چابک سازی و هم افزایی بوده است، عنوان کرد: انتظار داریم از این ادغام بازخورد داشته باشیم و بازخورد عملکرد در حوزه های ورزش و جوانان در چند سال گذشته چراغ راهی برای آینده خواهد بود.

وی ادامه داد: نیاز است از این ادغام ارزیابی صورت گیرد و اگر موجب هم افزایی شده باید آن را ادامه دهیم اما اگر این چنین نشده باید در آن تجدید نظر کنیم.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار هرمزگان با بیان اینکه در هرمزگان استعدادهای خدادادی در عرصه های مختلف ورزشی داریم، افزود: توقع مردم هرمزگان این است که بستر و شرایط برابری با سایر نقاط کشور برای آنان فراهم کنیم و استعدادهای ورزشی هرمزگان نیز انتظار دارند نگاه برابری به آنها شود.

وی با بیان اینکه متاسفانه از ظرفیت ورزش های آبی و دریایی در هرمزگان غفلت کرده ایم، اظهار داشت: باید از فرصت خدادادی دریا در عرصه ورزش استفاده کنیم و وزارت ورزش باید برای دریا و سواحل جنوب کشور برنامه مناسب داشته باشد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار هرمزگان خاطرنشان کرد: ورزش بانوان نیز در هرمزگان نیازمند نگاهی ویژه است، برای اینکه مطالبات انباشته شده بخش بانوان در عرصه ورزش بسیار زیاد است و نیازمند حرکتی مضاعف در این عرصه هستیم.

اکرمی بیان داشت: به مقوله جوانان نیز باید در هرمزگان توجه خاصی شود و صنایع غرب بندرعباس نیز باید سهم و نقش خود در حوزه ورزش را ایفا کنند.