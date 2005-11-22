انجمن كتابخانه هاي عمومي در شهرستان كرج افتتاح شد

به گزارش خبرنگارفرهنگ و ادب مهر از كرج ، اين انجمن با همكاري معاونت استانداري تهران و فرمانداري كرج ، ادارات شهرستان و مراكز فرهنگي و اجتماعي كار خود را آغاز كرد.

هدف از آغاز به كار انجمن كتابخانه هاي عمومي شهرستان كرج بالا بردن فرهنگ كتابخواني مردم شهرستان كرج ، فراهم كردن زمينه مساعد براي ايجاد كتابخانه هاي جديد ، فراهم كردن بستر مناسب براي تشويق جوانان و نوجوانان به كتابخواني و توسعه فضاهاي فعلي مطالعه كتاب در سطح شهرستان كرج عنوان شده است .

اين انجمن همچنين نقاط مختلف شهرستان را به منظور شناسايي نيازهاي آنها در زمينه كتاب و كتابخانه بررسي مي كند.

انجمن كتابخانه هاي عمومي شهرستان كرج متشكل از فرماندار، مدير اداره فرهنگ و ارشاد اسلامي ، رئيس شوراي شهر ، شهردار ، رئيس انجمن با انتخاب اعضاء ، پنج نفر شخص حقيقي و يك دبير است.

اين انجمن مستقل از كليه نهادهاي شهرستان كرج و اداره ارشاد فعاليت مي كند و هزينه هاي آن از محل كمكهاي خيرين ، درآمد شهرداري و اعتبارات دولتي تأمين خواهد شد.

به گزارش مهر ، هم اكنون 21 باب كتابخانه عمومي در سطح شهرستان كرج فعاليت دارند .