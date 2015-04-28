به گزارش خبرنگار مهر، فضل الله رنجبر در همایش روز مربی که عصر سه شنبه در تالار انتظار برگزار شد، گفت: بحران بیکاری در استان کرمانشاه با آموزش های فنی و حرفه ای قابل حل بوده و می توانیم غول بیکاری را از این راه شکست دهیم.

وی با بیان اینکه یکی از تلخ ترین روزهای کاری وی دوشنبه ها در ملاقات عمومی و شنیدن درد دل های جوانان بیکار و مشکلات آنان است، گفت: اگر بخواهیم از قافله پیشرفت، عمران و آبادانی در این دنیای پر تلاطم عقب نمانیم باید کار و تلاش را سرلوحه امور خود قرار داده و به مهارت های فنی و حرفه ای بها دهیم.

این مقام مسئول در ادامه گفت: متخصصان امر و دانشمندان علم مدیریت نیز بر تأثیر مهارت آموزی در ایجاد اشتغال توافق نظر دارند و خوشبختانه سازمان فنی و حرفه ای استان کرمانشاه فضای مناسبی ایجاد کرده است.

رنجبر با بیان اینکه تکیه بر آموزش ها و مهارت آموزی در دنیای جدید می تواند فرصت های شغلی ایجاد کند، گفت: نیاز است سازمان فنی و حرفه ای نیز از ظرفیت ها و استعدادهای خوب جوانان کرمانشاهی استفاده کند.

وی عنوان کرد: بخش دولتی و خصوصی دو بال حرکت در مسیر توسعه هستند که در این میان اهمیت بخش خصوصی بیشتر است. این بخش می تواند با افزایش ساعات کاری فرصت های شغلی بیشتری ایجاد کرده و مانع مهاجرت روستائیان به شهر شود.

وی بر لزوم آموزش های به روز تاکید کرد و گفت: آموزشگاه های خصوصی می بایست مهارت های کاربردی و به روزی ارائه دهند و مهارت آموزی را نهادینه کنند تا نیازمند بیگانگان نباشیم.

رنجبر خاطرنشان کرد: یکی از برنامه های اشتغالزایی، آموزش یک مرد و یک زن از هر روستا است تا این سفیران از طریق آموزش به دیگران، مهارت های فنی و حرفه ای را در روستاها نهادینه کنند. تمامی فرمانداری های استان نیز در این راستا اعلام همکاری کرده اند.

فرماندار شهرستان کرمانشاه گفت: استان کرمانشاه نیروی انسانی خوبی دارد و می طلبد با حمایت مسئولان و مدیران، فعالیت بخش خصوصی را افزایش دهیم و در سال دولت و ملت، همدلی و همزبانی با وحدت و به دور از حاشیه سازی، بستر ایجاد اشتغال را فراهم سازیم.