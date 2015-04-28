به گزارش خبرنگار مهر،سید حمید طهایی در این نشست که در سالن شهدای دولت استانداری برگزار شد در جمع سرپرستان نشریات و خبرگزاری های استان گفت: اگر ما منافع مردم را منافع خودمان بدانیم آنها نیز منافع ما را منافع خودشان خواهند دانست و راه و زمینه برای توسعه استانی فراهم خواهد شد.

استاندار ضمن تشکر از پذیرش دعوت اداره کل روابط عمومی استان توسط رسانه ها ، افزود: اتفاقات خوب وقتی در راه است که حلقه واسطه بین روابط عمومی های ادارت و رسانه ها محکم شود. آن وقت است که حمایت های مالی و پشتیبانی هایشان به سمت رسانه ها سرازیر خواهد شد.

وی ضمن اشاره به جایگاه قلم تاکید کرد : من از خواهران و برادران رسانه ای می خواهم تا نسبت به مسائل استان دلسوزانه تر و با انگیزه تر برخورد کنند .

مهندس طهایی خود را دوست رسانه ها دانسته و ازآنها خواست تا استانداری و مجموعه مدیریت شهری را دوست خود بدانند.

استاندار البرز از اصحاب رسانه خواست تا قدر قلم خویش را دانسته و حرمت آن را حفظ کنند تا دیگران نیز به آن احترام بگذارند .

وی درهمین راستا با اشاره اینکه چه قلمها داشته ایم که چوب نگاه باز و آزاد اندیششان را خورده اند و پایداری کرده اند افزود: اگر این نگاه در قلم شما باشد دیگران جایگاه قلمتان را خواهند دانست .

وی برپایی و تشکیل اتاق فکر رسانه ای را در دستور کار اعلام کرده و گفت: امیدواریم این اتاق بتواند به رفع مشکلات شهری کمک کند. ما نیز تمام تلاش خود را برای ایجاد تسهیلات وامی یا دیگر کمک ها برای دفاتر سرپرستی خواهیم کرد.

سید حمید طهایی جذب سرمایه گذاران و انتخاب بهترین های آنان برای تامین نیازهای استان و راه اندازی طرح های راکد مانده اقتصادی را از جمله دستور کار توسعه استان خواند و افزود : چهارمین جاده زیبای جهان را به ما سپرده اند و ما با آن بد تا کرده ایم .

وی تصریح کرد: اصلاح و بهبود وضعیت جاده نشینان و اهالی و مسافران نیز در برنامه های استانداری است و تمام اینها کمک های بخش خصوصی را می طلبد ، چراکه بودجه دولتی محدود و رافع نیازهای استان تازه تاسیس ما نیست .

استاندارالبرزبااشاره به اینکه همین تعداد واحد صنعتی راکد موجود در شهر می تواند راه اندازی و ۵۰ هزار شغل جدید ایجاد کند افزود: علاقمندان سرمایه گذاری در شهر بسیارند و رسانه ها باید در حوزه اطلاع رسانی یاری کنند تا گره ها و مشکلات شناسایی و راه حلی برایشان بیاندیشیم.

استاندار البرز از مدیر کل ارشاد استان خواست تا در زمینه فراهم کردن فرصت بازآموزی برای خبرنگاران فرصت سازی کند .

مهندس کاشانی درپاسخ با اشاره به رایزنی های انجام شده در دانشگاه علمی کاربردی برای افزودن رشته خبرنگاری با تسهیلات و تخفیف ویژه افزود: در حال حاضر جهت گذراندن دوره روابط عمومی توافق ها انجام شده و کلاسها دایر است.

وی رسیدگی به بیمه تمام خبرنگاران حرفه ای و غیر حرفه ای را در دستور کار اعلام کرد و افزود : تمام سرپرستی ها موظف به اعلام اسامی خبرنگاران و بیمه کردنشان هستند و تسهیلات و پرداخت از سوی وزارتخانه انجام خواهد شد.

وی ضمن تاکید بر لزوم بیمه شدن تمام خبرنگاران تصریح کرد: چنانچه به هر دلیلی سرپرستی از بیمه کردن عوامل نشریه حتی تایپیست های مجموعه کوتاهی کرده و حقی از کسی ضایع شده است می تواند به اداره کل ارشاد استان مراجعه تا احقاق حق شود.