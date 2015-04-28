به گزارش خبرنگار مهر، محمد مهدی مفتح شامگاه سه شنبه در یادواره شهدای فرهنگی استان همدان در شهرستان تویسرکان با بیان اینکه استان همدان ۲۱۳ شهید فرهنگی تقدیم انقلاب کرده است، اظهار داشت: امسال از سوی مقام معظم رهبری به نام سال دولت و ملت، همدلی و همزبانی ناگذاری شده است.

وی با بیان اینکه معلمی به فرمایش امام خمینی(ره) شغل انبیاست و کار معلمی هدایت است وقتی به شهادت می رسد چنان مقامی پیدا می کند که مقام شهادت و معلم در آن جمع شده است و به عنوان الگویی می تواند برای جوانان مطرح باشد، بیان کرد: اگر شهدا به خوبی به مردم معرفی شوند الگو های درستی برای هدایت نسل جوان و سال های آینده کشور خواهند بود.

نماینده مردم تویسرکان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه برای انجام وظیفه خطیر معلمی و وظیفه تعلیم و تربیت یک مقدماتی نیاز است و باید شرایط فیزیکی و امکانات لازم فراهم شود، عنوان کرد: باید معلم را برای این کار مجهز کرد شرایطی برای این کار ضروری است و داشتن صلاحیت هایی برای معلم ضروری است.

مفتح با بیان اینکه معلم افرادی را تربیت می کند که می خواهند مدیریت نظام را برعهده بگیرند و برای اینکه بتوانند این کار با کنند باید در این خصوص اقدامات لازم انجام شود، ابراز داشت: در دولت تدبیر و امید وقتی به آمار ها و شرایط کار نگاه می شود می بینیم در این حوزه ها اقدامات خوبی انجام شده است.

تویسرکان نیازمند توجه ویژه در امکانات آموزشی است وی با بیان اینکه تویسرکان نیازمند توجه ویژه در امکانات آموزشی است، بیان کرد: صلاحیت علمی و اخلاقی معلم از نکات مورد نظر است و معلمی می تواند کار انبیا را انجام دهد که این صلاحیت ها را به درستی داشته باشد.

نماینده مردم تویسرکان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه باید برای معلم شرایط فراهم شود و مسئولان رضایت شغلی برای معلم ایجاد کنند چراکه اگر رضایت شغلی باشد می تواند در نتیجه گرفتن زحمات فرهنگیان موثر باشد، بیان کرد: رضایت شغلی به چند عامل بستگی داردکه یکی از این عوامل میزان حقوق دریافتی که برای یک معلم می توان در نظر گرفت.

محمد مهدی مفتح با بیان اینکه حقوق معلمان در برابر دیگر پست ها و شغل ها میزان باید به گونه ای باشد که احساس عدم تبغیض نشود و به تامین آتیه معلمان باید توجه شود، ادامه داد: در لایحه دولت به ویژه در بحث حقوق و مزایای و امکانات برای فرهنگیان شاهد بودیم که لایحه ای که دولت تقدیم مجلس کرد در فصل آموزش پرورش بودجه بیش از ۲۳ درصد رشد داشته است در حالی که بودجه در سایر بخش ها بیش از ۱۱ درصد رشد نداشت.

وی با بیان اینکه وقتی دولت لایحه را تنظیم می کرده به آموزش و پرورش و فرهنگیان توجه شده است، بیان کرد: مجلس نیز درآمد هایی شناسایی کرد که از آن درآمد ها پنج میلیارد تومان به آموزش و پرورش اختصاص داده شد.

نماینده مردم تویسرکان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه آینده مملکت وابسته به کار آموزش و پرورش است، افزود: تعداد فراوانی معلم در شهرستان تویسرکان وجود دارند و عمده فرهنگیان غیر بومی شهرستان های شمالی استان همدان فرهنگیان تویسرکان هستند.

مفتح با بیان اینکه روستای کنهوج ۶۰۰ معلم دارد و این نشان دهنده ارزش شهرستان تویسرکان است که چنین فرهنگیانی تربیت کرده است، ابراز داشت: شهرستان تویسرکان از نظر شاخص ها زیر بنا ها و فضا های آموزشی نیاز به توجه ویژه دارد.

وی با بیان اینکه شهرستان تویسرکان در فضای آموزشی، فضای غیر ایمن زیاد دارد، عنوان کرد: برخی از فضا های آموزشی تویسرکان با یک زلزله تخریب می شود.

نماینده مردم تویسرکان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در برنامه پنج ساله چهارم چهار میلیارد تومان مجلس به مقاوم سازی مدرسه تخصیص داده است، ادامه داد: امیدواریم استخر های دانش آموزی شهر تویسرکان در سال جاری تکمیل شود.

تعداد دانش آموزان شهرستان تویسرکان ۱۲ هزار ۹۹۷ نفر است محمد مهدی مفتح با بیان اینکه تعداد دانش آموزان شهرستان تویسرکان ۱۲ هزار ۹۹۷ نفر است، بیان کرد: ۱۳۸ باب فضای آموزشی در تویسرکان وجود دارد که از این تعداد۲۰ باب نیازمند مقاوم سازی و ۲۳ باب باید در برنامه تخریب و باز سازی قرار گیرد.

وی با بیان اینکه فضاهای آموزشی زیادی باید در تویسرکان مورد باز سازی و مقاوم سازی قرار گیرد، عنوان کرد:در خصوص هوشمند سازی و سیستم گرمایش مدارس بودجه خوبی اختصاص یافت و مدارس تویسرکان از نظر سیستم گرمایش وضعیت خوبی دارن.

نماینده مردم تویسرکان در مجلس شورای اسلامی امروز کلنگ مدرسه اشترمیل در شهرستان تویسرکان زده شده و ساخت مدارس دیگری را سازمان نوسازی در برنامه دارد، ادامه داد: ساختمان خیر ساز مقدم ساختمانی است که عمده فرهنگیان به دنبال سر و سامان گرفتن این ساختمان هستند چراکه این ساختمان در بهترین منطقه شهر به صورت نیکه کاره باقی مانده است و چهره شهر را زشت کرده و پیشنهاد می کنیم صندوق ذخیره فرهنگیان این پروژه را تکمیل و فضای هم کف را تجاری و با فروش فضای تجاری هزینه های لازم را تامین کند.

مفتح با بیان اینکه از بودجه دولتی امکان تامین بودجه برای ساختمان مقدم وجود ندارد و بودجه دولتی در حوزه آموزش و پرورش فقط برای فضا های آموزشی اختصاص می یابد، بیان کرد: آموزش و پرورش تویسرکان از نظر نیروی انسانی معلم غنی است.