به گزارش خبرنگار مهر، داوود ناصری امید عصر روز سه شنبه در همایشی که به مناسبت روز مربی در تالار انتظار برگزار شد، گفت: یکی از دغدغه های مربیان حق التدریس و خواسته های بجای آن ها تبدیل وضعیت شغلی بود که سال گذشته مصوب شد.

وی افزود: خوشبختانه با تلاش های چشمگیر وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی، ریاست سازمان فنی و حرفه ای کشور، معاونت های وی و همچنین مسئولین ستادی و نمایندگان مجلس، این انتظار چندین ساله پایان یافت و تبدیل وضعیت محقق شد.

مدیرکل سازمان فنی و حرفه ای استان کرمانشاه این نوید را به مربیان حق التدریس داد که در سه ماهه اول سال تبدیل وضعیت صورت خواهد گرفت.

دراین مراسم که مربیان حق التدریس، قراردادی و مربیان آموزشگاه های خصوصی حضور داشتند، عباس آقا بابایی بعنوان نماینده این افراد به بیان مشکلات مربیان پرداخت.

وی گفت: هدف همه ما تحقق اهداف سازمان فنی و حرفه ای در راستای آموزش مهارت به جوانان است و در راستای پیشرفت سازمان از هیچ کوششی دریغ نخواهیم کرد.

وی در ادامه عنوان کرد: تبدیل وضعیت مربیان قراردادی به رسمی تسریع یابد تا تمامی مربیان از مزایای ضریب یک و یک دهم و رتبه بندی بهره مند شوند.

آقابابایی ضمن تاکید بر لزوم آزادسازی سپرده بانک مهر امام رضا(ع) گفت: ایثارگران به دنبال نتیجه مادی در جنگ نبودند اما مسئولین راجع به بحث ایثارگری نیروهای قراردادی عنایت ویژه ای داشته باشند.