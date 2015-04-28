بازداشت ۶ اردنی در عربستان به اتهام فعالیت تروریستی

به گزارش خبرگزاري مهر، دو روز پيش رسانه هاي سعودي از بازداشت ۶ شهروند اردني در این کشور به بهانه تلاش براي انجام عمليات هاي تروريستي، خبر دادند.

در همین رابطه وزارت امور خارجه اردن با صدور بيانيه اي اعلام كرد پرونده اين شهروندان اردني را پيگيري می کند و می کوشد هر چه سريع تر آنها را به اردن منتقل كند. بر این اساس دولت اردن در حال حاضر با سفارت عربستان سعودي در امان در تماس بوده و اين موضوع را پيگيري مي كند.

«صباح الرافعي» سخنگوي وزارت امور خارجه اردن نیز اعلام كرد: حتي اگر هم دست داشتن اين شهروندان در عمليات هاي تروريستي ثابت شود،‌ ما تلاش مي كنيم كه آنها را به خاک اردن منتقل كنيم.

رسانه هاي سعودي از بازداشت ده ها تروريست در شهرها و مناطق مختلف عربستان خبر می دهند. آنها اعلام كردند كه در ميان اين تروريست ها علاوه بر شهروندان عربستاني، شهروندانی از اردن، آمريكا، فرانسه، كانادا و ديگر كشورها وجود دارد.

در مجموع طي شش ماه گذشته يعني از آغاز سال جاري ميلادي تاكنون ۸۱۱ تروريست در عربستان سعودي بازداشت شده اند. گفتنی است طي چند هفته اخير به خصوص بعد از آغاز حمله ارتش سعودي و همدستانش به يمن، روابط ميان امان و رياض رو به تيرگي رفته و به نظر مي رسد بازداشت اين شش اردني نيز به وخيم تر شدن اين روابط بیافزاید.