به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حمید عظیمی شامگاه سه شنبه در دیدار امام جمعه تبریز با عوامل اجرایی و برگزار کننده اعتکاف در تبریز با بیان اینکه در شهرستان های استان ۲۱ مسجد ویژه خواهران و ۲۲ مسجد ویژه برادران و ۱۶ مسجد به صورت مشترک برای برگزاری مراسم های اعتکاف آماده شده است، افزود: در تبریز نیز ۲۵ مسجد ویژه خواهران، ۱۰ مسجد ویژه برادران و یک مسجد به صورت مشترک بین خواهران و برادران برای برگزاری مراسم اعتکاف اماده شده است.

وی با تاکید بر اینکه تعداد مساجد شهری ۹۴ و تعداد مساجد روستایی استان برای اعتکاف ۱۸ مسجد است، اظهار داشت: ۵۹ مسجد در استان ویژه خواهران، ۳۸ مسجد ویژه برادران و ۱۵ مسجد به صورت مشترک برای معتکفین آماده شده است.

مدیرکل سازمان تبلیغات اسلامی آذربایجان شرقی از برگزاری مراسم اعتکاف در ۱۱۱ مسجد در سراسر استان خبر داد و گفت: ۷۵درصد ثبت نام کنندگان جوانان هستند و همچنین بیش از ۸۰ درصد ثبت نام کنندگان نیز خانم هستند.

حجت الاسلام عظیمی با اشاره به اینکه عمده برنامه های اجرایی برای معتکفان حضور مبلغان، برگزاری حلقه صالحین، نماز جماعت، محافل قرآنی و تفسیر و اقامه نماز است، افزود: این برنامه ها همگی حرکتی در مقابله با تهاجم فرهنگی دشمن است.