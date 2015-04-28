حضور پر رنگ جوانان در اعتکاف/ نقش اعتکاف درمقابله با تهاجم فرهنگی

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محسن مجتهد شبستری شامگاه سه شنبه در دیدار با مدیرکل تبلیغات اسلامی آذربایجان شرقی و عوامل اجرایی و برگزار کننده اعتکاف در تبریز با اشاره به اینکه نقش اعتکاف درمقابله با تهاجم فرهنگی بسیار مهم است، افزود: اعتکاف اثرات معنوی بسیاری دارد و باعث معنویت خود معتکف و شهر و روستا نیز می شود.

وی با تاکید بر اینکه اگر طلب مغفرت و آمرزش بین مردم وجود داشته باشد عذاب نابودکننده الهی نازل نمی شود، ادامه داد: رجب ماه توبه و استغفار است و اعتکاف نیز که بعد از انقلاب بین مردم گسترش یافته باعث خیر و برکت های زیادی می شود.

امام جمعه تبریز با بیان اینکه بهتر است اعتکاف در دهه آخر ماه مبارک رمضان نیز در مساجد مختلف کشورمان برگزار شود، ابراز داشت: کشور ما به جهت توانمندی های نظامی و دفاعی که دارد دشمن نمی تواند جنگ نظامی علیه کشورمان داشته باشد و برای همین جنگ نرم و تهاجم فرهنگی را از سال ها پیش آغاز کرده که برگزاری برنامه هایی همچون اعتکاف می تواند بهترین روش برای مقابله با اعتکاف باشد.

آیت الله مجتهد شبستری با اشاره به فواید معنوی و فرهنگی اعتکاف گفت: هرسال در آذربایجان شرقی آمار اعتکاف در حال افزایش است و ضرورت دارد معنویت برنامه ها نیز همچنان افزایش داشته باشد.