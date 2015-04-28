به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، «باراک اوباما» رئیس جمهوری آمریکا با «شینزو آبه» نخست وزیر ژاپن در کاخ سفید دیدار کرد. وی پس از این دیدار در کنفرانس خبری مشترک با آبه گفت گمان نمی کند مناسبات دوستانه واشنگتن-توکیو از سوی پکن به عنوان تهدید نگریسته شود.

رئیس جمهوری آمریکا با بیان این که اتحاد دو کشور در راستای دشمنی با چین نیست مدعی شد این دوستی نه تنها برای آمریکا و ژاپن، که برای دیگر کشورها نیز سودمند است. وی ضمن استقبال از «پیشرفت صلح آمیز» چین از وجود مشکلاتی مانند اختلافات بر سر جزایر در دریای چین شرقی، ابراز نگرانی کرد.

طبق بیانیه مشترک دو کشور، ژاپن و آمریکا قاطعانه در مقابل گسترش سلاح های کشتار جمعی در منطقه ایستاده و خواهان غیرهسته ای کردن کره شمالی هستند. اوباما امروز سه شنبه طی مراسمی از نخست وزیر ژاپن در واشنگتن استقبال کرد.

قرار است آبه روز چهارشنبه برای نمایندگان کنگره آمریکا سخنرانی کند.