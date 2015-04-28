حزب الله آماده جنگ با اسرائیل می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه صهیونیستی یدیعوت آحارونوت، ران پروسور در نامه ای به بان کی مون و شورای امنیت با اشاره به درگیری های اخیر نظامی در بلندیهای اشغالی جولان، نسبت به آنچه که تهدید حزب الله علیه این رژیم خوانده هشدار داده است.

وی در این نامه خواستار آن شده است که جامعه بین المللی از کنار آنچه که تهدیدات حزب الله خوانده بی تفاوت عبور نکند.

سفیر رژیم صهیونیستی در این نامه نوشته است: اسرائیل زمانی که به سرزمینش حمله شود، خویشتنداری نخواهد کرد و گام های ضروری برای حفاظت از شهروندانش را برخواهد داشت.

پروسور همچنین از شورای امنیت خواسته است تا اقدامات اخیر حزب الله در بلندیهای جولان را محکوم کند.