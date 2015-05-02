مبلمان مریخ هم ساخته شد

به گزارش خبرگزاری مهر، برنامه آژانس فضانوردی آمریکا برای رسیدن به مریخ و اسکان نخستین ساکنان سیاره سرخ احتمالا جدی تر از آن چیزی دنبال می شود که بسیاری ممکن است تصور کنند. درحقیقت دانشمندان ناسا از هم اکنون به تمامی جوانب این برنامه با جزئیات کامل نگاه می کنند و در این مسیر نه تنها راحتی فضانوردان در طول سفر، بلکه در زمان اقامت در مریخ نیز برایشان از اهمیت زیادی برخوردار است.

با توجه به اینکه جاذبه در مریخ حدود یک سوم زمین است، دانشمندان ناسا به این نتیجه رسیده اند که مبلمانی که برای زندگی بهتر فضانوردان در مریخ تولید می شود چیزی متفاوت از نمونه های رایج باید باشد.

به تازگی تیمی از دانشجویان دانشگاه رایس با همکاری ناسا صندلی جالب توجهی به عنوان مبلمان مریخی طراحی و ساخته اند. ۵ عضو این تیم که از محققان مهندسی مکانیک به شمار می آیند این صندلی خاص را با هدف به کارگیری در سیارات دیگر از جمله مریخ ساخته اند.

آنها در طراحی این صندلی به فاکتورهای مهمی از جمله محدودیت وزن، لزوم انعطاف پذیری، چندمنظوره بودن و عملکرد مناسب در جاذبه کم توجه کرده اند. آنها همچنین در طراحی این صندلی از نکات مطرح شده توسط فضانوردان ایستگاه فضایی بین المللی نیز استفاده کرده اند.

این محققان جوان متوجه شدند فضانوردانی که در آینده ساکن مریخ خواهند شد برای تفریح و ماجراجویی در آنجا نخواهند بود و در واقع از زمان برخاستن از خواب تا به خواب رفتن، مشغول کارهای از پیش برنامه ریزی شده خواهند بود. بنابراین آنها صندلی طراحی کرده اند که بیشتر شبیه میز کار است!

بخش اصلی صندلی از آلومینیوم باکیفیت بسیار بالاست. در نتیجه با محصولی سر و کار داریم که نه تنها سبک، بلکه بسیار مقاوم است. فوم به کار رفته برای انعطاف پذیر بودن صندلی از نوع خاصی است که دوام بسیار زیادی دارد. همچنین مفاصلی در بخشهایی از صندلی به کار رفته که امکان تغییر شکل را به آن می دهد.

صندلی مجهز به میز مخصوصی است و جالب اینکه هر دوی آنها قابلیت تاشدن را دارند.