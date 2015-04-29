۳ هزار متر مربع به سرانه فضای ورزشی آذربایجان غربی افزوده می شود

علی خلیلی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه سه هزار و ۱۲۵ متر با احداث ۵ سالن ورزشی به مجموع سرانه فضای ورزشی آذربایجان غربی افزوده می شود، گفت: هم اکنون ۵۱ طرح ورزشی به جز طرحهای شرکت تجهیز و توسعه اماکن ورزشی در سطح استان در دست احداث است.

وی كلنگ زنی سالن ورزشي كوی قره ورن مياندوآب در زمینی به مساحت ۶۲۵ متر مربع را از جمله طرحهای اعلام کرد که طر رزوهای اخیر کلنگ زنی شده، افزود: یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال برای آغاز عملیات اجرایی این طرح اعتبار تخصیص یافته که ۶ میلیارد ریال و ۵۰۰ میلیون ریال برای اتمام این طرح تا پایان سال جاری اعتبار باید تخصیص یابد.

مدیر کل ورزش و جوانان آذربایجان غربی تکمیل سالن ورزشی روستای یزدکان، زورخانه پوریای ولی، تكميل زمين فوتبال ديزج ديز خوی، تكميل زمين فوتبال وحدت نقده و احداث سالنهای سقف كوتاه اشنويه و چايپاره و سالنهای سقف بلند سيمينه بوكان و روستاي تازه كند قره قويون شوط را از جمله طرحهای اولویت دار این سازمان برای اتمام طی امسال برشمرد.

خلیلی با اشاره به اینکه برای اتمام طرحهای ورزشی در دست احداث آذربایجان غربی ۶۰۰ میلیارد ریال اعتبار نیاز است، ادامه داد: سرانه ورزشی استان ۶۱ سانتی متر به ازای هر نفر بوده که نسبت سرانه ورزشی متوسط کشور وضعیت خوبی داریم.

وی با اعلام اینکه با اتمام همه طرحهای در دست اجرای ورزشی آذربایجان غربی سرانه ورزشی استان به ازای هر نفر به بیش از ۸۰ سانتی متر به ازای هر نفر افزایش می یابد، اعلام کرد: این در حالی است که تا پایان برنامه چهارم توسعه سرانه ورزشی باید به یک متر و تا پایان برنامه پنجم توسعه به یک متر و بیست سانتی متر افزایش می یافت.

هم اکنون ۷۱۹ مکان ورزشی در آذربایجان غربی فعال بوده که از این تعداد ۳۶۱ مورد در اختیار اداره کل ورزش و جوانان استان، ۲۷۲ مورد در اختیارات ادارات و سازمانهای دولتی و ۸۶ مکان ورزشی نیز در اختیار بخش خصوصی است.