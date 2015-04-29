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۹ اردیبهشت ۱۳۹۴، ۱۰:۵۸

در سال گذشته صورت گرفت؛

حضور ۵۰۰۰ ورزشکار در رقابت های ورزشی شرکت خطوط لوله ومخابرات نفت

حضور ۵۰۰۰ ورزشکار در رقابت های ورزشی شرکت خطوط لوله ومخابرات نفت

زنجان- دبیر شورای ورزش شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران از حضور پنج هزار و پنجاه شرکت کننده در مسابقات ورزشی سال گذشته دراین شرکت خبرداد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت خطوط لوله ومخابرات نفت ایران منطقه شمالغرب، رضا قورچیان در حاشیه پیش سمینار ورزش در مصاحبه با خبرنگارمنطقه شمالغرب ضمن تقدیر و تشکر از مدیر منطقه و عوامل اجرایی این مراسم اظهار داشت: منطقه شمالغرب همچون سال های گذشته میزبانی این جلسه را بر عهده داشته و مساعدت و همکاری  لازم در این زمینه را با شورای وررزش داشته است.

وی در خصوص اهداف این جلسه نیز گفت: این مراسم همه ساله قبل از سمینار ورزشی، درارتباط با تقویم پیشنهادی ورزشی مسابقات سراسری، آیین نامه و مقررات ورزشی و بررسی مسائل و مشکلات موجود برگزار می شود.

دبیر شورای ورزش شرکت خطوط لوله ومخابرات نفت ایران ادامه داد: نتایج و مصوبات این جلسه درچهاردهمین سمینار ورزشی که امسال در تهران برگزار خواهد شد مطرح می گردد.

قورچیان تعداد شرکت کنندگان درمسابقات برگزار شده سال گذشته را  ۵۰۵۰  نفر عنوان کرد و گفت: امسال نیز پیش بینی می شود حدود ۶۰۰۰ نفر شرکت کننده در ۷۰ عنوان برنامه در مسابقات سالجاری حضور داشته باشند.

وی تصریح کرد: نفرات برتر این مسابقات به المپیاد های فرهنگی و ورزشی شرکت پالایش پخش و در نهایت وزارت نفت اعزام می شوند.

دبیر شورای ورزش شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران همچنین در خصوص انتصاب آقای اکبر میرزایی به عنوان مسئول امور ورزشی شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران نیز گفت : ایشان یکی از نیروهای  جوان و موفق ما محسوب می شوند وامیدوارم در سمت جدید همچون گذشته شاهد موفقیت های روز افزون وی باشیم.

کد مطلب 2564649

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