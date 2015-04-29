به گزارش خبرگزاری مهر، در راستای تغییرات گسترده ملک سلمان پادشاه عربستان، سعود الفیصل پس از ۴۰ سال از سمت وزارت خارجه عربستان برکنار شد.

کهولت سن و شرایط بد جسمی وی علت این برکناری ذکر شده است اما آنچه که جالب توجه است انتخاب «عادل الجبیر» سفیر عربستان در آمریکا به عنوان جایگزین وی و تصدی پست وزارت خارجه است.

وی وزیر خارجه جدید عربستان و سفیر سایق این کشور در آمریکا است و پیشتر نیز در زمان «ملک عبدالله» پادشاه پیشین عربستان مشاور وی در امور خارجی محسوب می شد.

بسیاری از وی با عنوان نماینده عربستان در غرب و آمریکا یاد می کنند. در واقع در پایتخت سنتی عربستان، عادل الجبیر، چهره لیبرال عربستان برای دنیای غرب محسوب می‌شود.

این سیاستمدار عربستانی در سال ۱۹۶۲ میلادی در شهر المجمعه در عربستان به دنیا آمد.

با اینکه وی از اعضای اصلی خاندان آل سعود نیست اما در خانواده ای متولد شده است که مناصب دولتی زیادی را در نظام حاکمیت آل سعود بر عهده داشتند.

«محمد بن ابراهیم بن الجبیر» عموی وی مناصب مختلفی را از جمله رئیس دیوان مظالم و وزارت دادگستری و رئیس شورای مشورتی را بر عهده داشت.

«احمد محمد الجبیر» پدر وی نیز از کارمندان سفارت عربستان در آلمان بود و هم اکنون در دوره بازنشستگی خود در ریاض به سر می برد.

الجبیر تحصیلات ابتدایی خود را در آلمان گذراند. وی لیسانس خود را در رشته اقتصاد و علوم سیاسی از دانشگاه شمال تگزاس اخذ کرد و در رشته علوم سیاسی و روابط بین الملل در دوره فوق لیسانس از دانشگاه جرج تاون فارغ التحصیل شد.

الجبیر در دهه نود وارد وزارت امور خارجه عربستان شد. در جریان حملات ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ او به عنوان دیپلمات عربستان فعالیت‌های بسیاری انجام می‌داد.

وی در آن سالها به عنوان مشاور و مسئول رسانه‌ای و اطلاع‌رسانی سفارت عربستان فعالیت می‌کرد، تسلط وی بر زبان انگلیسی باعث شد تا پس از حوادث ۱۱ سپتامبر بتواند بسیاری از کاستی‌ها را کنترل کرده و از آسیب‌های بیشتر جلوگیری کند.

عادل الجبیر در اقدامی بی سابقه و در زمانی که تنها ۴۴ سال سن داشت از سوی ملک عبدالله به سمت سفیر عربستان در آمریکا و به عنوان جایگزین «ترکی فیصل»، انتخاب شد. آغاز عملیات «طوفان کوبنده» برای تجاوز به یمن را نیز الجبیر رسماً اعلام کرد.

یک دیپلمات عرب در این باره می‌گوید: شاهزاده بندر، که فرزند یکی از ۷ فرزند قدرتمند شاه اسبق عربستان، بنیانگذار عربستان سعودی است، بسیار تحت تاثیر دایی‌اش ملک عبدالله است. برای همین بسیاری از امریکایی‌ها به ویژه مشاوران جورج بوش، می‌گفتند که او با پشت‌گرمی پادشاه هر آنچه بخواهد به ما می‌گوید و هر بازی که بخواهد با ما می‌کند.

در حالی که جبیر از هیچ کدام از اعضای اصلی خانواده سلطنتی نیست اما در یک نگاه کلی به گفته دیپلمات‌های عرب او نیز همانند بندر نماینده کل کشورهای عربی در واشنگتن است. دلیل این ادعا اظهارات یکی از دیپلمات‌های عرب است که می‌گوید، پادشاه عربستان جبیر را در سال ۲۰۰۰ به ریاض فرا خواند تا به او نیز بیاموزد که چگونه مرد مناسبی همانند بندر در واشنگتن باشد. او می‌گوید: «عبدالله می‌دانست که به کسی نیاز دارد که امریکا را خوب بشناسد. او آدم گمنامی را می‌خواست که بتواند به سرعت بندر دیگری در امریکا باشد.» برای همین وقتی ترکی فیصل برای ۱۸ ماه به امریکا رفت و سفیر شد، عبدالله او را فرا خواند تا پس از او جبیر به عنوان سفیر جدید به واشنگتن رود.