برای انصارالله یمن سلاح ارسال نکردیم/ علت حضور در خلیج عدن

به گزارش خبرگزاری مهر برنامه «متن حاشیه» شب گذشته(سه شنبه) با دو موضوع «ماموریت‌ها و برنامه‌های آینده نیروی دریایی» با حضور امیر دریادار حبیب‌الله سیاری فرمانده نیروی دریایی ارتش و «طرح تحقیق و تفحص از مدیران دوتابعیتی و دارای گرین کارت» با حضور تلفنی الهام امین زاده معاون حقوقی رئیس جمهور و حاجی دلیگانی نماینده مجلس پی گرفته شد.

در ابتدای برنامه گزارشی از حضور ناوگان ۳۴ نیروی دریایی ایران در خلیج عدن و دلایل آن و همچنین واکنش رسانه‌های خراجی و عربی نسبت به این موضوع پخش شد.

در این گزارش حضور ناو گروه ۳۴ نیروی دریایی ارتش ایران در خلیج عدن که این روزها به بخشی از داستان‌های مهیج و دنباله دار رسانه‌های غربی و عربی تبدیل شده است مطرح شد. داستان‌سرایی که بعد از حمله عربستان به یمن بیشتر شده و البته هر روز مقامات غربی و عربی ابعاد جدیدی از آن را در مقابل دیدگان همه قرار می‌دهند! آنها در ابتدا صحبت از این کردند که این ناو گروه برای ارسال سلاح به انصارالله وارد خلیج عدن شده است. چند روزی داستان در این فاز بود تا این رسانه‌ها خبر دادند ناو هواپیمابر آمریکا هم خلیج فارس را به مقصد خلیج عدن ترک کرده تا با ناوگان دریایی ایران که عازم این منطقه است مقابله کند!

با ورود این ناو به داستان بخش‌های مهیج تر ماجرا در این رسانه‌ها شروع شد. ابتدا خبر از اخطار ناوگان آمریکایی به ناوگروه ایرانی شد و بعد صحبت از کمک روسیه به ناوگروه ایرانی برای رساندن تسلیحات به انصارلله به میان آمد. دست آخر هم سخنگوی پنتاگون روز ۵ اردیبهشت مصاحبه کرد و گفت کاروان ۹ فروند کشتی جنگی و باربری ایران که مضنون به حمل سلاح بود به سوی شمال شرقی حرکت کرده و این حرکت نگرانی‌های آمریکا را کاهش داده است. موضوعی که البته فرمانده نیروی دریایی ارتش ایران آن را تکذیب کرد و گفت ایران همچنان به حضورش در خلیج عدن ادامه می‌دهد و برای این کار از هیچ‌کس دستور نمی‌گیرد.

حضور ایران در خلیج عدن به درخواست سازمان بین‌المللی دریانوردی

پس از پخش این گزارش دریادار سیاری در پاسخ به دلایل اهمیت ناوگروه ۳۴ نیروی دریایی اظهار کرد: اصلی‌ترین دلیل رسانه‌ای شدن عزیمت این ناوگروه توسط رسانه‌های غربی و عربی، ایجاد جو رسانه‌ای علیه ایران است. نیروی دریایی ایران از سال ۸۶ در خلیج عدن حضور داشته است و این مسئله جدیدی نیست اما رسانه‌های بیگانه و عربی برای استفاده‌های تبلیغاتی و ایجاد جو رسانه‌ای علیه ایران امروز این مسئله را مطرح کردند.

امیر حبیب‌الله سیاری در ادامه با اشاره به اهمیت خلیج عدن به عنوان شاهراه عبور کشتی‌های اقتصادی و نفتی و حضور دزدان دریایی در این منطقه عنوان کردند: با حضور دزدان دریایی در سال ۸۶ در خلیج عدن و به درخواست سازمان جهانی دریانوردی، ایران از همان سال ناوگروه‌های خود را برای برقراری امنیت به این منطقه اعزام کرد. کشور ایران اولین گروه دریایی بود که اعلام آمادگی خود را برای برقراری امنیت دریایی منطقه اعلام کرده و نیروهای دریایی خود را منطقه اعزام کرد. در حاضر نیز روزانه حدود ۲۰ تا ۳۰ ناوگروه از کشورهای مختلف در این منتطقه حضور دارند.

تکذیب خبر ارسال سلاح به انصارلله توسط ناوگروه ایرانی

دریادار سیاری ادامه داد: دلیل حساسیت دیگر کشورها به حضور ایران در این منطقه این است که اکثر کشورهایی که در خلیج عدن حضور دارند تحت نظر ناتو فعالیت می‌کنند. اما کشورهای ایران، چین و روسیه به صورت مستقل عمل می‌کنند.

فرمانده نیروی دریایی ارتش با تکذیب ارسال سلاح به یمن گفت: حضور ایران در خلیج عدن به درخواست سازمان بین‌المللی دریانوردی صورت گرفته است و ایران از سال ۸۶ در این منطقه حضور دارد و این مسئلهٔ جدیدی نیست. ایران با تبعیت از قوانین بین‌المللی هیچ‌گاه وارد مرزهای دریایی کشورها نشده است. حتی در مواقع تعقیب و گریز دزدان دریایی، با اینکه اجازه تعقیب تا ساحل و بندر کشورها را داشته‌ایم این کار را نیز هیچ‌گاه انجام نداده و تنها دزدان دریایی را از منطقه دور کرده‌ایم.

امیر حبیب‌الله سیاری درباره ارتباط با ناوگروه روسیه اعلام کرد: تمامی ناوگروه‌های حاضر در خلیج عدن برای ایجاد امنیت و همچنین ایجاد نظم تردد در منطقه با هم ارتباط دارند و خاج از این روابط، رابطه‌ای وجود ندارد.

نیروی دریایی در برقراری امنیت بسیار توانمند است

فرمانده نیروی دریایی ارتش در پاسخ به سؤالی مبنی بر مقایسه توان دریایی ایران و آمریکا و عربستان اظهار کردند: هیچ‌گاه ما خود را با استکبار جهانی در بحث تجهیزات مقایسه نمی‌کنیم زیرا تجهیزاتی که آن‌ها برای خود تهیه کرده‌اند بسیار کلان است و مورد نیاز ما نیست.

وی افزود: ما تجهیزاتی مورد نیازمان هست که بتوانیم از امنیت و مرزهای خود دفاع کنیم و در این امر هم بسیار توانمند هستیم. ما خود را با کشورهایی که خود را به منظور تجاوز به دیگر کشورها تجهیز کرده‌اند مقایسه نمی‌کنیم. توان نظامی ما برای برقراری امنیت دریایی کشور بسیار مطلوب و مناسب است.

هیچ کشوری حق ندارد به نیروی دریایی ایران حتی تذکر بدهد

در ادامه برنامه تماس تلفنی با ناخدایکم تاج الدینی فرمانده ناوگروه ۳۴ از عرشه ناوشکن البرز از خلیج عدن برقرار شد.

ناخدا تاج الدین ضمن اعلام موقعیت مکانی ناوگروه اعلام کردند: در حال حاضر ما در شرق خلیج عدن هستیم. با اینکه رسانه‌های بیگانه اعلام کرده بودند با حضور ناوگان آمریکایی ما تغییر مسیر داده‌ایم باید بگویم این خبر تنها جنبه‌ای رسانه‌ای دارد و به عمل کار برآید به سخنرانی نیست.

وی افزود: از زمانی که ما وارد خلیج عدن شده‌ایم با بسیاری از یگان‌های دریایی کشورهای ارتباط داشته‌ایم تا حالا هیچ‌گاه هیچ کشوری حتی به خود اجازه نداده که به نیروی دریایی ایران تذکر بدهد.

در انتهای این ارتباط تلفنی دریادار سیاری با اشاره به حضور آقای مرآتی خبرنگار سیما در ناوشکن البرز از ناخدا تاج الدینی درخواست کرد تا به همراه آقای مرآتی گزارش مفصلی از عملکرد ناوگروه ۳۴ تهیه کنند تا در رسانه‌ها پخش شود و مردم از توان نظامی ایران آگاه شوند.

جواب درخواست بازرسی توان دریایی ایران را با سرب داغ خواهیم داد

فرمانده نیروی دریایی ارتش در پاسخ به این سؤال که "جانشین فرمانده سپاه گفته‌اند اگر قصد بازرسی مراکز نظامی ما را داشته باشند جوابشان را با سرب داغ خواهیم داد، اگر از شما درخواست بازرسی از توان دریایی را داشته باشند جواب شما چیست؟" گفت: ما با سرب داغ تر جواب خواهیم داد.

امیر سیاری درباره برآورده کردن توقعات رهبری از نیروی دریایی نیز گفت: انتظاراتی که مقام معظم رهبری درباره دریا و نیروی دریایی دارند ما در صدد برآورده کردن آن‌ها هستیم اما این کار زمان بر است. آرزوی من این است که خداوند به ما توفیق بدهد تا بتوانیم روزی تمام توقعات رهبر را در این باره برآورده کنیم.

تحقیق و تفحص از مدیران دو تابعیتی و دارای گرین کارت

در بخش «حاشیه» برنامه موضوع «تحقیق و تفحص از مدیران دوتابعیتی و دارای گرین کارت» مطرح شد. طرحی که در ماه‌های پایانی ۹۳کلید خورد و قرار شد در آن مشخص شود ادعاها در خصوص مسئولان دو تابعیتی و یا دارای گرین کارت درست است یا خیر.

طراحان هدف خود را از این تحقیق و تفحص جلوگیری از ایجاد یک خاوری دیگر در کشور اعلام کردند. خاوری مدیرعامل سابق بانک ملی و متهم اصلی اختلاس سه هزار میلیاردی با داشتن تابیعیت دوگانه به کانادا فرار کرد و مقامات کانادا هنوز از تحویل دادن او به ایران طفره می‌روند. طراحان این موضوع ادعا دارند اگر چنین مدیرانی شناسایی شوند می‌شود از تکرار چنین ماجرایی جلوگیری کرد.

نباید اجازه دهیم داستان خاوری دوباره تکرار شود

آقای حاجی دلیگانی نماینده مجلس راجع به جلسه کمیسیون امنیت ملی گفت: طرح "تحقیق و تفحص از مدیران دو تابعیتی و دارای گرین کارت " که با امضای ۱۲ نفر از نمایندگان مجلس ارائه شده بود با حضور وزیر اطلاعات و معاونین ایشون به نحوی مطالب طرح شد که هم دولت و هم نمایندگان به انجام این تحقیق و تفحص راضی بودند واذعان داشتند که ضرورت انجام این تحقیق بسیار زیاد است و با اجماع کل نمایندگان حاضر مصوب شد تا زوایای پنهان موضوع تابعیت مضاعف و گرین کارت با حساسیت و با دقت بررسی شود.

عضو کمیسیون امنیت مجلس درباره دلیل حساسیت این موضوع گفت: دو تابعیتی بودن مدیران با منافع ملی در تعارض است و ضرورت دارد تا بتوانیم زوایای پنهان آن را بشناسیم و در نتیجه‌گیری هم بتوانیم خلاء‌های قانونی که وجود دارد را به صحن علنی مجلس ببریم و به تصویب برسانیم.

دولت با این طرح مخالف است! / با این طرح می‌خواهند چوب لای چرخ دولت بگذارند

خانم امین زاده در ادامه راجع به نظر دولت درباره این طرح گفت: تذکری به صورت سؤال از طرف مجلس به دولت ارائه شد راجع به دوتابعیت مدیران دولتی. دربارهٔ این طرح باید این نکته را مرود توجه قرار بدهیم که از لحاظ حقوقی تابعیت و گرین کارت و پروانه اقامت دائم با هم تفاوت دارند. کارت سبز به هیچ عنوان منجربه تابعیت نمی‌شود.

معاون حقوقی رئیس جمهور درباره موافقت یا مخالفت دولت نسبت به این طرح گفت: دولت مجبور به همراهی با مجلس است اما مخالف این طرح هستیم. وقتی چنین چیزی وجود ندارد و دولت به آن اذعان دارد نیازی به تحقیق نیست و انجام این کار غلط است.

خانم امین زاده ادامه داد: در زمانی که نمایندگان این تذکر را دادند و دوستانی که در دولت حضور داشتند اعتراض خود را نسبت به این موضوع اعلام کردند. همان‌طور که قبلاً هم اعلام کردم کارت سبز و اقامت با هم تفاوت دارد اما حتی در دولت کسی که کارت سبز هم داشته باشد حضور ندارد.

وی افزود: من به عنوان نماینده حقوقی دولت و اعضای دولت شخصاً این موضوع را بررسی کردم و چون چنین چیزی وجود نداشت راجع به طرح این موضوع اعتراض و به قوه قضاییه شکایت کردم. ما از مجلس توقع داشتیم تا با همکاری بیشتر دولت را در اجرای امرو یاری کنند و با طرح چنین مطالبی کار دولت را سخت نکنند.

آقای حاجی دلیگانی در پاسخ به اظهارات خانم امین زاده گفت: مستندات موجود که از طرف دستگاه‌های زیربط و مسئولین دولتی در اختیار داریم حضور چنین مدیرانی را در دولت تا حدود زیادی تأیید و اثبات می‌کند.