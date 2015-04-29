دهمین جشنواره پروژه های دانش آموزی تبیان، بین المللی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، با توجه به ثبت نام ۱۸ تیم دانش آموزی از کشورهای فرانسه، کانادا، استرالیا، سنگال، بورکینافاسو، ترکیه، اندونزی، تایلند، اوگاندا، نیجریه، تانزانیا، پاکستان، افغانستان، تاجیکستان و آذربایجان در بخش مسابقات رباتیک دهمین جشنواره پروژه های دانش آموزی تبیان و دانشگاه شهید بهشتی ، تیم های مذکور در این جشنواره حضور یافته و با ۹۲ تیم دانش آموزی داخلی به رقابت خواهند پرداخت.

گفتنی است، دهمین جشنواره پروژه های دانش آموزی در روزهای پنجشنبه و جمعه مورخ ۱۰ و ۱۱ اردیبهشت ماه با حضور ۱۲۰۰ تیم دانش آموزی در چهار بخش غرفه های نمایشگاهی، سمینارهای علمی، مسابقات و کارگاه های آموزشی در مرکز همایش های بین المللی دانشگاه شهید بهشتی تهران برگزار خواهد شد.