حذف واسطه گری مرغ و تخم مرغ یک اولویت است

به گزارش خبرنگار مهر، محمود حجتی پیش از ظهر چهارشنبه در بازدید از مجتمع مرغ و تخم مرغ شهر بیضا تاکید کرد: ایجاد زنجیره های فعالیتی در زمینه تولیدات کشاورزی و دامپروری درفارس به تعویق افتاده و مسئولین مربوطه برای ایجاد این ذنجیره ها تلاش کنند.

وی تصریح کرد:۲۰ درصد تولید محصولات کشاورزی و دامپروری از طریق این زنجیره ها است که فارس در این راستا از دیگر استانها عقب مانده است.

وزیر جهاد کشاورزی افزود: تلاش داریم با حذف واسطه گری، نرخ مرغ و تخم مرغ را کاهش دهیم و نیازمند هستیم دیگر تولید کنندگان را در یک مجموعه تشکیلاتی فعال کنیم تا بتوانیم بازار داخلی و خارجی را فعال کنیم.

حجتی ادامه داد: تولید در بخش مرغ تخم مرغ باید زنجیره ای باشد تلاش داریم با ارائه تسهیلات ارزان قیمت به تولید کنندگان بتوانیم علاوه بر کاهش نرخ مرغ و تخم مرغ در بازار های خارجی فعالیت بیشتری داشته باشیم.

وی یادآور شد: تولید کنندگان می توانند بازار را به راحت تنظیم کنند اما در این زمینه با مشکل مواجه هستیم و تلاش داریم با ایجاد تشکل های تخصصی، این قبیل مشکلات را در کشور حل کنیم.

وزیر جهاد کشاورزی تاکید کرد: چهار زنجیره تولیدات محصولات کشاوزی و دامپروری در فارس در حال تشکیل است که رئیس جهاد فارس باید تدابیری داشته باشد که این زنجیره توسعه و تشکیل داده شود.

وزیر جهاد کشاورزی بازدید های مختلفی از مجموعه های کشاورزی و دامپروری شهر بیضا خواهد داشت.