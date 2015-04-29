شرایط شارژ ۱۵۰ هزار تومانی کارت اهل قلم در نمایشگاه کتاب

به گزارش خبرنگار مهر، سیدعباس صالحی معاون امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و رییس بیست و هشتمین نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران چندی پیش از بررسی حذف بُن رایگان در این نمایشگاه خبر داد.
وی گفته بود که این تصمیم «با رهنمودهای وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و برای اصلاح وضعیت توزیع یارانههای نشر، هدفمندسازی یارانهها، کاستن خطاهای احتمالی و اطمینان از مصرف این بُنها برای خرید کتاب» اتخاذ شده است.
صالحی در اعلام این موضوع، در واقع به شکلی سربسته به سرنوشت این یارانه حمایتی که در اختیار برخی موسسات، نهادها مراکز و همچنین برخی افراد و اقشار خاص قرار میگیرد، اشاره کرده است؛ اینکه خیلی از این بُنها تبدیل به کتاب نمیشود و برعکس در بازار خرید و فروش میشوند.
هنوز آمار مشخصی به صورت رسمی از میزان این بُنهای رایگان که در نمایشگاههای بزرگی مانند نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران عرضه میشود، در دست نیست و روز گذشته هم سخنگوی وزارت ارشاد از پاسخ دادن به سوال خبرنگار مهر در این خصوص طفره رفت و گفت که باید موضوع را از مسئولش بپرسید.
با این حال رقمهای مختلفی به صورت غیررسمی، گوشه و کنار در خصوص میزان بُن کتابی که در نمایشگاههای قبلی کتاب تهران و از جمله نمایشگاه بیست و هفتم که اولین نمایشگاه کتاب در دولت تدبیر و امید بود، به گوش میرسد. رقمهایی که به گفته برخی دست اندرکاران این حوزه- که نخواستند خبرنگار مهر نامشان را بیان کنند - از ۸ تا ۱۳ میلیارد تومان در نوسان است.
صالحی در عین حال با بیان اینکه «تعداد محدودی بن کتاب برای اهل قلم و به نام آنها منظور شده و بقیه بُنها با مشارکت سازمانها و نهادها در نمایشگاه توزیع خواهد شد» وعده داده بود: «دستور العمل نحوه اختصاص بُنهای مشارکتی و اهل قلم به زودی اعلام خواهد شد.»
دستورالعملی که رئیس نمایشگاه کتاب تهران ۲۶ فروردین امسال به آن اشاره کرده بود، امروز ۹ اردیبهشت در اختیار خبرنگار مهر قرار گرفته است. سمیه قاصدی مسئول سرای اهل قلم موسسه خانه کتاب ایران در این باره به خبرنگار مهر گفت: برای این منظور کارگروهی در یکی از شوراهای معاونت امور فرهنگی وزارت ارشاد تشکیل شد و موضوع به سرانجام رسید.
به گفته وی، این کارگروه مقرر کرد که برای اعطای بُن الکترونیک کتاب به اهالی قلم در نمایشگاه امسال کتاب تهران، آئیننامهای تنظیم شود که این آئیننامه تنظیم و به تصویب و تائید معاون امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی رسید.
مسئول سرای اهل قلم خانه کتاب افزود: بر اساس این آئیننامه پدیدآورندگان کتاب که در ۵ سال اخیر در حوزه بزرگسال، ۲ عنوان کتاب و یا در حوزه کودک ۳ عنوان کتاب، تالیف و یا ترجمه کرده و به چاپ رسانده باشند، مشمول دریافت بُن الکترونیک کتاب در نمایشگاه امسال میشوند.
قاصدی افزود: بر این اساس، آن دسته از پدیدآورندگان کتاب که کارت الکترونیک کتاب داشته باشند و شرایط فوق را داشته باشند، کارتشان به میزان ۱۵۰ هزار تومان شارژ میشود و آن دسته از اهالی قلم هم که کارت الکترونیک کتاب نداشته باشند اما دارای شرایط فوق باشند، برایشان کارت الکترونیک به همین رقم اعتبار (۱۵۰ هزار تومان) صادر میشود.
وی در عین حال تاکید کرد: تمامی پدیدآورندگان کتاب که شرایط فوقالذکر را داشته باشند، برای دریافت این یارانه حمایتی الزاماً باید تا روز چهارشنبه هفته آینده ۱۶ اردیبهشت با مراجعه به سایت اهل قلم به نشانی http://ahleghalam.ir نسبت به ثبت نامشان اقدام کنند.
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