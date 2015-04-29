مردم ضامن قدرتمند فعالیتهای قرآنی هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست دو سالانه مديران كل تبليغات اسلامي با رئيس و معاونان سازمان دارالقرآنالكريم، روز دوشنبه، ۷ ارديبهشت ماه ۱۳۹۴ در سالن كنفرانس سازمان دارالقرآن الكريم برگزار شد.
مهدي قرهشيخلو رئيس سازمان دارالقرآنالكريم در ابتداي اين نشست ضمن تبريك ايام ماه رجب و عرض خيرمقدم به مديران كل تبليغات اسلامي از زحمات آنها در حوزه فعاليتهاي قرآني قدرداني كرد.
وي ضمن تأكيد بر توجه به ظرفيتهاي مردمي در فعاليتهاي قرآني؛ مشاركت خيّران در چاپ ۱۰۰ هزار جلد قرآنكريم در سال ۹۳ را از مصاديق فعالسازي ظرفيتهاي مردمي در حوزه فعاليتهاي قرآني دانست و گفت: اين كار در شرايطي صورت گرفت كه با حداقل امكانات و همكاري صدا و سيما در اين زمينه مواجه بوديم.
وي از استان هاي مركزي، كرمانشاه و بوشهر به عنوان موفقترين استانها در جلب مشاركت خيّران در چاپ قرآن و اهداي رايگان آن به مردم نام برد و گفت: خیران استان مركزي به تنهايي هزینه چاپ بيش از ۳۰ هزار قرآن را تأمين كردند.
مردم قدرتمندترین مجریان فعالیتهای قرآنی
رئيس سازمان دارالقرآنالكريم افزايش مشاركت مردم در امور قرآني را سبب ارتقاي ضريب امنيت فعاليتها در این حوزه دانست و گفت: مردمي كه آنگونه در ماه محرم ظاهر ميشوند، ميتوانند بهترين فعاليتهاي قرآني را نيز در ماه رمضان رقم بزنند.
قرهشيخلو توجه به مؤسسات قرآني و جلسات قرآن خانگي را در همين راستا مهم دانست و از برنامهریزی سازمان دارالقرآن براي تشويق و ترغيب ۲ هزار حافظ كل قرآن حائز مدرک تخصصي حفظ براي شاگردپروري خبر داد و گفت: تربيت حافظ قرآن بايد به عنوان مطالبه رهبري جدي گرفته شود.
تربیت قرآنی محور فعالیتهای آموزشی سازمان دارالقرآن الکریم
رئيس سازمان دارالقرآنالكريم همچنین از بازبيني جدي اين سازمان در برنامههاي آموزشي خود خبر داد و افزود: در برنامه جديد، تربيت قرآني محور فعاليتهاي سازمان است.
وي در ادامه از تأثيرات خوب كارگاه هاي مهارت قرآني سخن گفت و با اشاره به اينكه سازمان دارالقرآن آمادگي توسعه مشاركتي اين كارگاه ها را در تمام استان ها دارد از زحمات استان مازندران بابت برگزاري ۲۰ دوره كارگاهي در زمينه مهارتهاي قرآني تشكر كرد.
این قاری بین المللی قرآن کریم، اجراي با كفيت برنامههاي آموزشي را مورد تأكيد قرار داد و با اشاره به اينكه بايد به گونهاي عمل کنیم كه كيفيت خروجی آموزش ها بيش از ۹۰ درصد تضمين شود، گفت: بايد از فارغالتحصيلی شركت کنندگان در دورههاي آموزشي مطمئن شويم؛ بدین معنی كه افراد پس از حضور در دورههاي متعدد در خواندن قرآن مشكلی نداشته باشند.
گامهای جدید سازمان برای آموزش مجازی و چندرسانه ای قرآن
رئيس سازمان دارالقرآنالكريم همچنين خواستار توليد حداقل يك محصول قرآني در هر استان در طول سال ۹۴ شد و گفت: اين محصولات بايد با توجه به نيازمنديهاي مردم و غيرتكراري باشد.
قرهشيخلو با اشاره به عدم امكان حضور اقشاري از مردم در كلاسهاي قرآن، توليد محصولات قرآني چند رسانه ای را متناسب با ذائقههاي مختلف ضروري دانست و افزود: مردم در اوقات فراغت خود از اين محصولات استفاده ميكنند.
وي در زمينه فعاليتهاي قرآني در فضاي مجازي نيز گفت: هنوز كار جدي و قابل توجهي در اين زمينه صورت نگرفته است و براي رفع اين نقيصه امسال در ساختار و نيروي انساني تغييراتي دادهايم و معتقديم كه در استان ها نيز نيروهاي توانمندي در اين زمينه حضور دارند كه بايد از آنها نيز استفاده شود.
فرصتهایی که باید مغتنم شمرده شود
رئيس سازمان دارالقرآنالكريم امكانات جديد سختافزاري سازمان براي ساماندهي دورههاي آموزش تخصصي قرآن، واگذاري دبيرخانه رسيدگي به امور مؤسسات قرآني به سازمان تبليغات اسلامي، واگذاري مسئوليت شوراي سياستگذاري فعاليتهاي قرآني دستگاههاي فرهنگي كشور به سازمان، اعتبارات شوراي توسعه فرهنگ قرآني، افزايش تعاملات سازمان با ساير نهادهاي دولتي و غيردولتي و امضاي تفاهمنامه با آنها و توسعه و ارتقاي تشكيلات قرآني سازمان تبليغات اسلامي در استان ها را از جمله فرصتهاي موجود براي گسترش کمی و کیفی فعاليتهاي قرآني در كشور دانست و گفت: از استانها انتظار داريم كه ظرفيتهاي استاني خود اعم از فصول اعتبارات استاني، مشاركت مردمي و ارتباط با كارشناسان و افراد مؤثر در امور قرآني را به اين فرصتها ضميمه كنند.
اين جلسه با طرح مسائل و پيشنهادات مديران كل تبليغات اسلامي ادامه يافت.
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