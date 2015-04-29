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۹ اردیبهشت ۱۳۹۴، ۱۲:۰۰

یک فروند هواپیمای آمریکایی بر فراز کانال مانش ناپدید شد

یک فروند هواپیمای آمریکایی بر فراز کانال مانش ناپدید شد

رسانه ها از ناپدید شدن یک فروند هواپیمای سوخت رسان نیروی هوایی آمریکا بر فراز کانل مانش (کانال انگلیس) خبر می دهند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اینیپندنت، این هواپیما زمانیکه در حال پرواز بر فراز کانال مانش بود از صفحه رادار محو شد.

هواپیمای مفقود شده از نوع بوئینگ KC-۱۳۵R بود که در ساعت پنج صبح به وقت محلی از فرودگاهی در شمال فرانسه به هوا برخاسته بود. آخرین پیام های دریافتی از این هواپیا مربوط به مکانی میان «دوور» و «کالیس» بوده اما با این وجود هواپیمای مفقود شده ۱۵ دقیقه قبل از ارسال آخرین پیام خود از صفحه رادار محو شده بود. 

این هواپیما قادر به حمل ۳۱ هزار گالن سوخت برای سوخت رسانی به هواپیماهای جنگنده و کوچک بوده اما با این وجود ارتش امریکا تا این لحظه پیامی را در مورد مفقود شدن آن منتشر نکرده است. 

 

 

کد مطلب 2564782
عبدالحمید بیاتی

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