سومین همایش ملی کامپیوتر در سنندج آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، نخستین همایش ملی کامپیوتر در سال ۸۸ ، دومین همایش هم ۶ آذر سال ۹۲ برگزار شد و سومین همایش هم از امروز چهارشنبه به مدت دو روز در سالن اجتماعات دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج برگزار می شود.

در دومین همایش ۵۱۳ مقاله به دبیرخانه این همایش ارسال شده بود که از این تعداد ۵۳ مقاله طی دو روز به صورت سخنرانی ارائه و ۷۴ مقاله هم در قالب پوستر به نمایش گذاشته شد.

فراخوان برگزاری سومین همایش ملی کامپیوتر در اردیبهشت ماه سال ۹۳ منتشر شد و از شهریور تا اسفندماه همین سال علاقمندان فرصت ارسال مقالات به دبیرخانه همایش را داشتند.

دبیرعلمی سومین همایش ملی کامپیوتر در مراسم آغاز به کار این همایش در سنندج عنوان کرد: ۳۳۳ مقاله به دبیرخانه همایش ارسال شد که بیشترین مقاله ارسال شده در محور شبکه های کامپیوتری بود.

سیامک ساعدی اظهار داشت: کمیته داوران همایش که از دانشگاه های مختلف انتخاب شده بودند از میان ۳۳۳ مقاله ارسال شده ۵۵ مقاله را برای ارائه در قالب سخنرانی و ۱۶۶ مقاله را هم به صورت پوستر انتخاب کردند.

وی با بیان اینکه پنج پانل تخصصی و دو کارگاه آموزشی در این همایش برگزار می شود، بیان کرد: نخستین پانل این همایش از ساعت ۱۲ برگزار می شود.

وی برگزاری کارگاه های آموزشی را از جمله برنامه های جانبی این همایش خواند و ادامه داد: دو کارگاه آموزشی با عناوین پردازش داده های بسیار حجیم توسط حسین نادری عضو هیات علمی دانشگاه علم وصنعت ایران و نسل جدید شبکه های موبایل توسط مسعود سیدالشهدایی عضو هیات مدیره شرکت مخابرات کردستان در این همایش برگزار خواهد شد.

پارک های علم وفناوری و مراکز رشدواحدهای فناور از مقالات همایش های ملی حمایت کنند

رئیس دانشکده فنی و حرفه ای سما واحد سنندج هم در مراسم آغازبه کار این همایش گفت: به دلیل استقبالی که توسط مختصصان و دانشجویان رشته کامپیوتر از دومین همایش ملی کامپیوتر شد اقدام به برگزاری سومین دوره آن کردیم و امیدواریم در سنوات آینده بتوانیم در سطح بین المللی این همایش را برگزار کنیم.

انور خسروی به اهداف برگزاری این همایش اشاره و بیان کرد: این همایش فرصتی برای متخصصان، صاحب نظران علم کامپیوتر فراهم می کند که پژوهش های خود را ارائه کنند و به اشتراک بگذارند.

وی افزود: برقراری ارتباط بین اساتید و دانشجویان رشته کامپیوتر، آشنایی دانشجویان با دستاوردهای جدید، استفاده از تجربیات اساتید و متخصصان این رشته از دیگر اهداف برگزاری این همایش است.

وی با بیان اینکه بیشتر مقالاتی که در این همایش ارائه می شود جنبه کاربردی و اجرایی دارند، بیان کرد: کاربردی بودن این مقالات در ایجاد ارتباط تنگاتنگ میان صنعت و دانشگاه نقش تاثیرگذاری خواهد داشت و این مهم بی شک یکی از مهمترین خروجی های این همایش خواهد بود.

رئیس دانشکده فنی و حرفه ای سما واحد سنندج گفت: بیشتر دانشگاه های کشور خوشبختانه دارای مراکز رشد و پارک های علم و فناوری هستند که می توانند از ایده هایی که در همایش های ملی مطرح می شود حمایت کنند.

خسروی ادامه داد: انتظار می رود مراکز رشد و پارک های علم و فناوری دانشگاه های کشور از مقالاتی که در همایش ملی کامپیوتر هم ارائه می شود حمایت کنند تا بدین گونه شاهد ایجاد اشتغال و رونق بازار کار در کشور باشیم.

وی عنوان کرد: این همایش با حمایت های مادی و معنوی استانداری کردستان، اداره ارتباطات و فناوری اطلاعات استان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج، پارک علم و فناوری استان، مرکز رشد واحدهای فناوری این واحد دانشگاهی، فرماندهی انتظامی استان و سرپرستی بانک ملی ایران در کردستان برگزار شده است.