لزوم برقرار ی عدالت آموزشی در مدارس زنجان

مرتضی تمجیدی در گفتگو با خبرنگارمهر،افزود: در راستای عدالت آموزشی باید جلوی توسعه مدارس خاص گرفته شود.

وی اظهار داشت هیچ گونه تفاوتی بین دانش آموزان عادی و خاص وجود ندارد و همه باید از امکانات آموزشی به اندازه و با عدالت استفاده کنند.

مدیر کل آموزش و پرورش استان زنجان، گفت: تعداد مدارس خاص در استان کاهش می یابد و تنها تاکید همه در همه مدارس توسعه کیفی آموزشها است چرا که توجه به بحث آموزش باعث شکوفایی و به فعالیت رسیدن استعدادها می شود.

تمجیدی تاکید کرد: تفاوت بین مدارس خاص و عادی باید به حداقل برسد و همه در برابر استفاده از امکانات آموزشی برابر باشند.

وی به قبول شدگان در کنکور سراسری در استان زنجان اشاره کردو افزود: استان زنجان در سالهای گذشته یعنی ۹۲ و ۹۳ در رشته های مختلف یعنی ریاضی فیزیک، علوم تجربی و علوم انسانی وضعیت متفاوتی داشته است و در مجموع وضعیت دانش آموزان زنجان متناسب با توانمندها و استعدادها نبوده است و برنامه اصلی ما این است که سعی می کنیم جایگاه دانش آموزان استان در سالهای بعد را بالا ببریم.

مدیر کل آموزش و پرورش استان زنجان تصریح کرد: در سالهای آینده برای ارتقای رتبه کنکور دانش آموزان استان زنجان برنامه های آموزشی در دستور کار است.