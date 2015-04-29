«خزر» دریای همکاری بین کشورهای حاشیه آن است

به گزارش خبرنگار مهر، اسد الله عسگراولادی با اشاره به تاسیس شورای اتاق های بازرگانی کشورهای حاشیه خزر در سال ۱۹۹۶ اظهار داشت: دریای خزر، دریای صلح، برادری و برابری و همکاری بین کشورهای منطقه است.

وی افزود: کشورهای حاشیه خزر با همکاری مضاعف باید نیازهای شان را از یکدیگر برطرف کنند که متاسفانه در حال حاضر در این راستا دارای غبن فاحش هستیم.

عسگراولادی با بیان اینکه همکاری های ایران و روسیه از ظرفیت ویژه ای برای گسترش برخوردار است گفت: در حال حاضر خرید ایران از روسیه بالغ بر یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار است اما خرید روسیه از ایران تنها ۴۰۰ میلیون دلار است، در حالی که این ظرفیت وجود دارد که این رقم به ۴ میلیارد دلار افزایش یابد.

رئیس اتاق ایران و روسیه به کوتاهی روادید صادره از روسیه برای تجار ایرانی اشاره کرد و افزود: با افزایش زمان روادید روسیه برای تاجران ایرانی می توان همکاری های اقتصادی فی مابین را افزایش داد.

وی با انتقاد از نبود پروازهای مستقیم از گیلان به استراخان گفت: با وجود ظرفیت همسایگی گیلان با کشورهای حاشیه خزر باید پروازهای مستقیم برای تاجران در این مسیر ایجاد شود زیرا برای توسعه تجارت باید رفت و آمد بین کشورها به راحتی انجام شود.