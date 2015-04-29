نفت میزبان دیدار نهایی جام حذفی شد/ احتمال تغییر زمان فینال!

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت سازمان لیگ، با توجه به صعود دو تیم نفت تهران و ذوب‌آهن اصفهان به فینال مسابقات جام حذفی کشور فصل ۹۴-۹۳ جلسه تعیین میزبان دیدار فینال ساعت ۱۰ صبح امروز در سالن کنفرانس سازمان لیگ برگزار شد.

در این نشست مهدی تاج نایب رئیس فدراسیون و رئیس سازمان لیگ، غلامرضا بهروان رئیس کمیته مسابقات، مصطفی شهبازی، مسئول کمیته نقل و انتقالات، حجت‌الله بهمنی مدیر روابط عمومی و امور فرهنگی سازمان لیگ، امیرحسین فتاحی مسئول برگزاری مسابقات لیگ برتر، منصور قنبرزاده، رحیم ایرانیان، علیرضا منصوریان مدیر عامل، سرپرست و سرمربی تیم نفت تهران، محسن کرباسچی و امیرحسین قاضی‌نور مدیر ورزش قهرمانی و مدیر اجرایی باشگاه ذوب‌آهن حضور داشتند.

بر اساس قرعه‌کشی صورت گرفته، دیدار فینال در ورزشگاه تختی تهران برگزار می‌شود و در صورت صعود تیم نفت تهران به مرحله یک‌شانزدهم لیگ قهرمانان آسیا زمان برگزاری این دیدار تغییر می‌کند. پیش از این روز اول خردادماه به عنوان تاریح برگزاری این بازی اعلام شده بود.