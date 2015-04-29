دعوت از ۱۳ بازیکن به اردوی تیم ملی هاکی

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم ملی هاکی سالنی ایران که خود را برای حضور در رقابتهای جام ملت‌های آسیا در قزاقستان آماده می‌کند دومین اردوی آماده‌سازی خود را از روز جمعه یازدهم اردیبهشت ماه آغاز می کند. بازیکنان دعوت شده از بعد از ظهر روز یازدهم اردیبهشت ماه تمرینات خود را زیر نظر اسفندیار صفایی سرمربی تیم ملی و علی اکبر دهخدا پی خواهند گرفت.

اسامی بازیکنان دعوت شده به شرح زیر است:

امیر اروئی، عباس اروئی، ساسان حاتمی‌نژاد، علیرضا چزانی، محمد اثنی عشری، وحید صمدی، مسعود بهلولی، محسن بهلولی، نوید طاهری راد، مهران علاقی، بهداد بیرانوند، محمد کریمی.