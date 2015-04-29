به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی و اطلاع‌رسانی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان قزوین، حسن تقی پور با بیان اینکه املاک موقوفه سال‌های مختلف در اختیار مردم است و متأسفانه برخی متصرفین حقوق موقوفه را ادا نمی‌کنند، گفت: کسانی که اجارات را پرداخت نمی‌کنند و یا تصرف غیرمجاز انجام می‌دهند، در اجرای نیات موقوفه بویژه کمک به نیازمندان خلل ایجاد می‌کنند.

وی افزود: در همین راستا اوقاف و امور خیریه به جهت اجرای به‌موقع نیات واقفان خیراندیش اقدام به‌ به روزرسانی اجارات موقوفات کرده است.

وی خاطرنشان کرد: برخی مستاجرین بر این باورند که اموال و املاک موقوفه باید به‌صورت رایگان یا با نرخ پایین در اختیارشان قرار بگیرد و تخلفاتی نیز انجام داده‌اند.



تقی پور تأکید کرد: نرخ اجاره یک مغازه موقوفه با ملک شخصی هیچ تفاوتی ندارد و درآمد حاصل از آن در اجرای امینانه نیات واقفان خیراندیش صرف می‌شود.

وی با بیان اینکه درباره به‌روزرسانی مبالغ اجارات به نرخ عادلانه روز گام‌های مؤثری برداشته‌شده است، گفت: اخیراً با تلاش‌های حقوقی مستمر، تعدادی از املاک تجاری موقوفات که در اختیار متصرفین بوده و در سال‌های متمادی نسبت به پرداخت اجارات آن تعدی داشته‌اند، تخلیه و اجارات آن به‌روزرسانی و معوقات آن برای اجرای نیات در اختیار متولیان موقوفات قرارگرفته است.

آغاز عملیات اجرایی پروژه های عمرانی موقوفات قزوین

رئیس بنیاد توسعه و عمران موقوفات استان قزوین گفت: عملیات اجرایی پروژه های عمرانی موقوفات قزوین از ۲۰ فروردین ماه سال جاری آغاز شد.

میثم میرزاخانلری اظهارداشت: عملیات اجرایی پروژه های عمرانی موقوفات استان قزوین در قالب مدیریت طرح و مشارکت با بخش خصوصی از ۲۰ فروردین ماه سال جاری آغاز شد.

وی ادامه داد : این پروژها با زیربنایی بالغ بر ۳۳ هزار متر مربع با کاربری های مسکونی ، تجاری و درمانی در حال اجرا است.

رئیس بنیاد توسعه عمران موقوفات استان قزوین از واگذاری ۴۸ هزار مترمربع به بخش خصوصی خبر داد و افزود: طی جلسات برگزار شده با معاونت عمرانی استانداری و معاونین اداره کل راه و شهرسازی ، و مسئولین اداره کل اوقاف و امورخیریه استان قزوین ، بالغ بر ۴۸ هزار متر مربع از اراضی موقوفات مرحوم امین الرعایا استان قزوین با کاربری مسکونی و تجاری آماده واگذاری به بخش خصوصی است.

خانلری در ادامه در خصوص پروژهای بخش زراعی بنیاد توسعه عمران موقوفات استان قزوین از آمادگی این مجموعه برای واگذاری زمین های كشاورزی موقوفات در استان جهت ایجاد باغات و مزارع کشاورزی خبر داد و گفت : به منظور احیای نیت واقفین تمام زمین های كشاورزی برای اجرای طرح های کشاورزی به صورت مشارکت واگذار می شود.

وی همچنین ادامه داد: تاکنون بالغ بر ۲۱ هکتار از اراضی کشاورزی موقوفات در شهرستان های بوئین زهرا و قزوین به زیر کشت رفته است.

میرزاخانلری رئیس بنیاد توسعه عمران موقوفات استان قزوین در خاتمه از افتتاح و بهره برداری تعدادی از پروژه های مذکور در آینده ای نزدیک خبر داد.