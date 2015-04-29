اختصاص ۲۶ میلیارد تومان بودجه به بخش تجهیزات هنرستان ها درسالجاری

به گزارش خبرنگار مهر، محسن حسینی مقدم ظهر چهارشنبه در همایش ملی رشته مکانیک خودرو، با بیان اینکه ۲۶ میلیارد تومان بودجه به بخش تجهیزات هنرستان ها در سال جاری اختصاص داده می شود، اظهار داشت: اولویت اصلی تخصیص این بودجه به رشته مکانیک خودرو و بعد از آن به رشته کامپیوتر در هنرستان ها است.

مدیرکل دفتر آموزش‌ فنی و حرفه ‌ای آموزش و پرورش کشور با اشاره به اینکه بخش عمده بودجه ها به رشته مکانیک خودرو اختصاص یافت، افزود: بر این اساس همه هنرستان ها موظف شدند، حداقل دو یا سه قطعه موتور خودرو پراید، پژو و یا سمند تهیه کنند و در اختیار کارآموزان خود قرار دهند چرا که در رشته مکانیک خودرو آینده تضمینی وجود دارد.

وی با بیان اینکه هم اکنون حدود ۷۰۰ هزار نفر از دانش آموزان در پایه دوم و سوم متوسطه هنرستان های کشور تحصیل می کنند که ۴۰ درصد از آنان در مقطع دوم متوسطه هستند، بیان داشت: همچنین ۱۳ رشته مهارتی در هنرستان های کشور تدریس می شود.

حسینی مقدم اضافه کرد: با وجود همه محدودیت ها و موانع، کشور نیاز فراوانی به توسعه پایدار و اشتغال دارد به همین منظور جایگاه و اهمیت محیط های هنرستانی برای همه مسلم و ثابت شده است.

مدیرکل دفتر آموزش‌ فنی و حرفه ‌ای آموزش و پرورش کشور با اشاره به اینکه در مجموعه آموزش و پرورش عده ای در کشور به هنرستان ها به عنوان مکانی آموزشی اما هزینه بر نگاه می کنند، عنوان داشت: وجود هنرستان ها جزو ضروریات محسوب می شود.

وی با بیان اینکه رشته مکانیک خودرو ششمین رشته پرطرفدار در کشور است، گفت: در کشور ۱۰ درصد دانش آموزان در رشته مکانیک خودرو در شاخه های فنی و حرفه ای و کارو دانش تحصیل می کنند.

حسینی مقدم با اشاره به سن اشتغال در کشور، ابراز داشت: طبق آمار سن اشتغال ۱۰ سال اما بهترین زمان برای اینکه جوانان و نوجوانان مهارتی را یاد بگیرند و آن را در جامعه کاربردی کنند بین ۱۴ تا ۱۷ سالگی است.

مدیرکل دفتر آموزش‌ فنی و حرفه ‌ای آموزش و پرورش کشور با بیان اینکه آموزش و پرورش در کشور متولی اشتغال نیست، اذعان داشت: مدعی نیستیم که با آموزش های هنرستانی همه را وارد بازار کار می کنیم.

محسن حسینی مقدم افزود: فارغ التحصیلان به ویژه در رشته های فنی و حرفه ای و کار و دانش نه تنها در جامعه باید توانایی کار کردن داشته باشند بلکه باید به نوعی کارآفرینی کرده و دیگران را نیز به بازار کار دعوت کنند.

وی با بیان اینکه باید به دانش آموزان هنرستان ها توانایی و جرات کار کردن را بیاموزیم تا زمانی که کاری به آن ها پیشنهاد می شود ترس و واهمه نداشته باشند، اظهار داشت: طبق آخرین سرشماری در سال ۹۰، حدود ۳۷ درصد فارغ التحصیلان کار و دانش و ۴۵ درصد فارغ التحصیلان فنی و حرفه ای به صورت مستقیم بعد از دیپلم وارد بازار کار می شوند در صورتیکه در شاخه نظری این امکان برای افراد وجود ندارد.

حسینی مقدم با اشاره به اینکه مقاطع لیسانس و فوق لیسانس رشته های فنی و حرفه ای ۲۰ میلیون نفر ساعت وجود دارد که متولی آموزش های مهارتی برای این قشر هستند، افزود: نگرش بعضی از خانواده ها این بوده که شخصیت جوانان تنها با ورود به دانشگاه شکل می گیرد که این تصور اشتباه است چرا که آموزش در هنرستان ها می تواند مهارت های خوبی را به دانش آموزان برای وارد شدن به بازار کار فرا دهد.

مدیرکل دفتر آموزش‌ فنی و حرفه ‌ای آموزش و پرورش کشور با بیان اینکه هزینه های صرف شده در وزارت علوم پنج برابر هزینه های آموزش و پرورش است، بیان داشت: در برنامه پنجم توسعه قرار بر این بود تا دانش آموزان در رشته های نظری نیز حداقل یک مهارت را یاد بگیرند اما به علت محدودیت های مالی این امر تحقق نیافت.

وی با اشاره به اینکه در برنامه ششم توسعه این طرح دیده شده چرا که جامعه همواره به یادگیری کار و مهارت نیاز دارد، اضافه کرد: گروه های آموزشی در استان ها بازوان توانمند آموزش و پرورش هستند.

حسینی مقدم با بیان اینکه گروه های آموزشی حلق های واسطی برای اعمال تصمیم گیری های بهتر، بین بخش های اداری و اجرایی آموزش و پرورش هستند، عنوان داشت: دبیرخانه مکانیک خودرو در راستای فعال سازی همه استان ها هر سه سال یکبار در یک استان برگزار می شود و حدود چهار سال به سبب میزبانی خوب و مناسب در استان همدان برقرار است و پیش بینی شده که تا دو سال آینده نیز در این استان ماندگار باشد.

مدیرکل آموزش و پرورش استان همدان در ادامه این همایش با بیان اینکه متاسفانه همکاران فرهنگی تنها به بحث افزایش حقوق توجه می کنند، گفت: مهمترین هدف در سند توسعه بالا بردن تخصص، انگیزه و کیفیت بخشی است که در کنار آن اضافه شدن حقوق هم مطرح می شود.

عبدالرضا فولاوند با اشاره به هنرستان های استان همدان، ابراز داشت: در هنرستان ها برعکس رشته های نظری نیروهایی در راستای تولید پرورش می دهد و به صورت مستقیم فارغ التحصیلان را وارد بازار کار می کند.

وی با بیان اینکه زمانی که فارغ التحصیلان وارد بازار کار شوند می توانند خود را توانمند کرده و رشته تحصیلی مورد نظر را تقویت کنند که این مسئولیت از اهمیت بالایی برخوردار است، اذعان داشت: با توجه به اینکه سیاست هنرستان ها، در راستای تولید و تلاش برای کسب درآمد است رشته های موجود باید از امکانات خوبی برخوردار باشند.

فولادوند با بیان اینکه باید گروه های آموزشی کشور در پیشبرد اهداف اقتصادی هنرستان ها باشد، اظهار داشت: اگر بنا باشد تا کشور به همت خودکفایی و تولید برسد باید این اقدام از هنرستان ها آغاز و کلید زده و در این راستا باید گام های بزرگتری برداشته شود.

مدیرکل آموزش و پرورش استان همدان با اشاره به اینکه سیاست و راهبرد اصلی آموزش و پرورش در دولت تدبیر و امید کیفیت بخشی بوده که در دو ماه گذشته وزارت آموزش و پرورش تلاش خود را برای فاصله از کمیت و رسیدن به کیفیت به کار گرفته و حرکت کرده است که این پروژه مهم تا سه سال آینده نتیجه ای نخواهد داشت، افزود: امیدواریم وارث دولت یازدهم دولتی باشد که در راستای کیفیت بخشی تلاش کند.

وی بیان داشت: همواره تلاش می شود ۱۰۰ درصد خودرو ایرانی و ملی تولید شود که این امر جز با همت جوانان کشور خودروی تحقق نخواهد شد.