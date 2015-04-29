ورزش سلامت روحی و روانی را ارتقا می دهد

به گزارش خبرنگار مهر،سردار علیرضا صالحی ظهر چهارشنبه در جلسه گسترش و ترویج ورزش های همگانی، افزود: توجه به مقوله ورزش امری بسیار مهم است و باید در جامعه به آن اهمیت زیادی داده شود.

وی اظهار داشت: ارتقای سلامتی نیاز به هزینه در حوزه ورزش دارد و باید دست اندرکاران در این حوزه بیشتر تلاش کنند.

فرماندهی انتظامی استان زنجان گفت: مقام معظم رهبری به حوزه ورزش بسیار تاکید دارند و در این راستا همه باید برای ارتقای ورزش که همان ارتقای سلامتی است تلاش کنیم.

سردار صالحی یادآور شد: سرمایه گذاری و توجه به امر ورزش باعث سلامت روحی و روانی جامعه می شود و نشاط هر چه زیاد باشد جامعه ای توسعه یافته خواهیم داشت.

وی افزود: باید درهای اماکن ورزشی بر روی علاقمندان به خصوص جوانان باز باشد که این موضوع بسترهای لازم برای کاهش جرم را ایجاد می کند.

فرماندهی انتظامی استان زنجان افزود: تجربه ها نشان می دهد اگر ورزش در منطقه ای توسعه خوبی داشته باشد ناهنجاری های اجتماعی هم بسیار کاهش می یابد.