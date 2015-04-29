برای توانمند سازی روستائیان ۱۳۰ میلیارد تومن یارانه اختصاص یافته

به گزارش خبرنگار مهر، پرند ظهر چهارشنبه در حاشیه مراسم گرامیداشت روز کارگر در جمع خبرنگاران استان زنجان، افزود: در حال حاضر یکی از راهکارهای اساسی در زمینه اشتغال نگاه به اشتغال های خرد است و در این زمینه مدل جدیدی در وزارت کار و رفاه انجام می شود که اشتغال بزرگ از طریق کارهای کوچک است.

وی با اشاره به کارگروه اشتغال ابراز کرد: برنامه های پیش بینی شده در وزارت کار امروز در کارگروه اشتغال و در حضور استاندار ارائه می شود.

پرند تصریح کرد: در زمینه توانمند سازی روستائیان با تاکید بر اشتغال پایدار در آموزش های این قشر تفکر اصلی بر روی آموزش سیار و با استفاده از تبلت خواهد بود.

وی با بیان اینکه معزل ارائه آموزش به فارغ التحصیلان با ۱۰ زیر مدل بر طرف خواهد شدبیان کرد: این موضوع در کمیسیون اجتماعی مجلس در حال بررسی است و نتایج خوبی برای آن پیش بینی می شود.

رئیس سازمان فنی و حرفه ای کشور گفت: امید است در زمینه ایجاد اشتغال پایدار برای روستائیان یک همگرایی در میان تمامی مسئولان مربوطه ایجاد شود و روستاها نیز از طریق آموزش های فنی و حرفه ای وارد اشتغال پایدار شوند.

وی یاد آور شد: در زمینه حمایت از کارآفرینان صندوق مهر امام رضا فعال است و با اختصاص وام ۴ درصد از آنها پشتیبانی می کند.

پرند خاطر نشان کرد: در حال حاضر ۴۰ درصد از آموزش های فنی و حرفه ای کشور به فارغ التحصیلان دانشگاه ها ارائه می شود و این در حالی است که این آموزش ها قبلا برای افراد دیپلم و زیر دیپلم ارائه می شد.