الیاس نادران در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اعلام مخالفتش با انتشار فکت‌شیت ایرانی گفت: در مذاکرات هسته‌ای سازوکار تعریف‌شده‌ای وجود دارد که با توجه به اعتمادی که به تیم هسته‌ای در انجام مذاکرات وجود دارد باید در فرایند مذاکرات به آنها کمک کنیم تا این فرایند مورد وفاق ملی قرار گیرد.

نماینده مردم تهران انتشار جزئیات مذاکرات را مطالبه‌ای ملی خواند و گفت: وزیر امور خارجه و رئیس سازمان انرژی اتمی تلاش کردند که تا آنجا که به منافع ملی آسیب نمی‌رسد اطلاعات مذاکرات را منتشر کنند لذا آنچه در مباحث شفاهی به عنوان تعهدات طرفین از ناحیه مقامات هسته‌ای و مذاکره‌کننده منتشر شده کفایت می‌کند که آنها را نقطه‌نظرات نهایی بدانیم.

وی بیانیه لوزان را کلی خواند و گفت: به دلیل این کلی‌گویی می‌توان برداشت‌های متفاوتی از این بیانیه داشت و دل‌نگرانی‌های اساسی نیز وجود دارد که ممکن است این کلی‌گویی مورد سوءاستفاده طرف مقابل قرار گیرد.

عضو فراکسیون اصولگرایان تاکید کرد: خواسته ما از مذاکره‌کنندگان ایرانی این است که با رعایت چارچوب خطوط قرمز به مطالبات عمومی توجه جدی کرده از این خطوط عبور نکنند، ما به عنوان نمایندگان مجلس برنامه‌های جدی داشته و پیگیر مذاکرات هستیم.

وی در پایان تصریح کرد: انتشار گزاره برگ ایرانی به صورت مکتوب ضرورت ندارد و اینکه رئیس‌جمهور را مورد سوال قرار دهیم که چرا این کار گزاره برگ منتشر نشده به مصلحت کشور نیست.