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۹ اردیبهشت ۱۳۹۴، ۱۴:۱۶

در حاشیه سفر دولت به فارس؛

دوستداران محیط زیست کلمه «آب» را در دریاچه بختگان نوشتند

دوستداران محیط زیست کلمه «آب» را در دریاچه بختگان نوشتند

شیراز - تعدادی از علاقمندان وحامیان محیط زیست خرامه اقدام به نگارش کلمه «آب» در حاشیه دریاچه بختگان کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی محیط زیست استان فارس، با توجه به سفر هیئت دولت به استان فارس و حضور رییس سازمان حفاظت محیط زیست کشورتعدادی از علاقمندان وحامیان محیط زیست خرامه  اقدام به نگارش کلمه «آب» در حاشیه دریاچه بختگان کردند.

با نقش بستن این کلمه در بستر دریاچه امکان آن وجود خواهد داشت که مسافران مسیر هوایی این کلمه را به خوبی  از  هواپیما مشاهده کنند.

هدف نگارندگان این کلمه آن بوده که در سفر هیئت دولت به اقصی نقاط استان در مسیرهای هوایی این تالاب را مشاهده کنند و توجه هیئت دولت را به مشکلات خشکسالی معطوف کنند.

همچنین قرار است روز پنجشنبه در آیینی با شکوه با حضور رییس سازمان حفاظت محیط زیست مراسم بهره برداری از اولین بهپاد محیط زیست کشور در پارک ملی بمو برگزار شود.

کد مطلب 2564979

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