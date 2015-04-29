تکواندوکار ملایری برنز مسابقات دانشجویان کشور را کسب کرد

مهدی رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به کسب مدال برنز مسابقات تکواندوی دانشجویان سراسرکشور از سوی تکواندوکار ملایری، اظهار داشت: مسابقات تکواندوی دانشجویان سراسر کشور به میزبانی دانشگاه آزاد کرج برگزار شد که پوریا حسنوند تکواندو کار وزن ۵۸ کیلو از ملایر مدال برنز این دوره از مسابقات را کسب کرد.

وی افزود:مسابقات تکواندوی دانشجویان کشور باشرکت ۲۲۴ تکواندو کار از ۲۸ استان کشور برگزار شد و پوریا حسنوند ضمن کسب این عنوان به اردوی انتخابی مرحله دوم تیم ملی دانشجویان نیز راه یافت.

مدیر اداره ورزش و جوانان ملایر با بیان اینکه اداره ورزش و جوانان ملایر تمامی تلاش خود را به کار گرفته تا بتواند در تمامی رشته های ورزشی فعال باشد و مردم این شهرستان بتوانند در رشته ای ورزشی مورد علاقه خود فعالیت کنند، گفت: هم اکنون ۴۱ هیئت ورزشی در دو بخش آقایان و بانوان در ملایر فعالیت می کنند که آمادگی دارند از نوجوانان و جوانان شهر ملایر در این ۴۱ رشته ورزشی ثبت نام به عمل آورند.

رضایی یادآور شد: طبق آمارگیری صورت گرفته بیش از هشت هزار بیمه شده ورزشی در ملایر فعالیت می کنند.

وی با اشاره به حضور مربیان توانمند در هیئت های ورزشی ملایر، بیان کرد: ملایر در زمینه مربی در هیئت های ورزشی مشکلی ندارد و در این هیئت ها ۱۷۱ مربی کارت دار و رسمی مسئولیت آموزش علاقه مندان را بر عهده دارند که در بعضی از موارد مربیان عضو تیم های ملی هستند و شهرستان ملایر در زمینه سطح و ظرفیت مربیان در جایگاه خوبی قرار دارد.

مدیر اداره ورزش و جوانان ملایر عنوان کرد: ۱۳۷ داور رسمی و کارت دار نیز در این ۴۱ هیئت ورزشی فعالیت دارند.