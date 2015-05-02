۴ نامه به لاریجانی در انتقاد به اهمال در مبارزه با فساد اقتصادی

عزتالله یوسفیانملا در گفتگو با خبرنگار مهر با انتقاد از عملکرد سه قوه در مبارزه با فساد گفت: به عنوان یکی از اعضای ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، تا امروز چهار نامه به رئیس مجلس نوشتهایم و از روند موجود در مبارزه با مفاسد انتقاد کردهایم.
نماینده مردم آمل در مجلس شورای اسلامی گفت: متاسفانه در مورد مبارزه با فساد فقط حرف زده میشود و هیچ عملی صورت نمیگیرد.
وی علت اصلی عدم جدیت در مبارزه با فساد را ذینفع بودن برخی مسئولان خواند و گفت: اگر مسئولان در مبارزه با فساد جدی باشند و در این راه حرکت کنند، مجبورند با خانوادهها، فامیلها، دوستان و نزدیکانشان برخورد کنند و این موضوع یکی از موانع جدی مبارزه با فساد اقتصادی است.
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