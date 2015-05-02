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۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۴، ۱۰:۵۱

یوسفیان‌ملا به مهر خبر داد:

۴ نامه به لاریجانی در انتقاد به اهمال در مبارزه با فساد اقتصادی

۴ نامه به لاریجانی در انتقاد به اهمال در مبارزه با فساد اقتصادی

عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی با انتقاد از روند موجود مبارزه با فساد گفت: در این خصوص چهار نامه به رئیس مجلس شورای اسلامی ارسال شده است، اما تاکنون نتیجه‌ای نگرفته‌ایم.

عزت‌الله یوسفیان‌ملا در گفتگو با خبرنگار مهر با انتقاد از عملکرد سه قوه در مبارزه با فساد گفت: به عنوان یکی از اعضای ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، تا امروز چهار نامه به رئیس مجلس نوشته‌ایم و از روند موجود در مبارزه با مفاسد انتقاد کرده‌ایم.

نماینده مردم آمل در مجلس شورای اسلامی گفت: متاسفانه در مورد مبارزه با فساد فقط حرف زده می‌شود و هیچ عملی صورت نمی‌گیرد.

وی علت اصلی عدم جدیت در مبارزه با فساد را ذی‌نفع بودن برخی مسئولان خواند و گفت: اگر مسئولان در مبارزه با فساد جدی باشند و در این راه حرکت کنند، مجبورند با خانواده‌ها، فامیل‌ها، دوستان و نزدیکان‌شان برخورد کنند و این موضوع یکی از موانع جدی مبارزه با فساد اقتصادی است.

 

کد مطلب 2564995

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