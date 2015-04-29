فعالیت سه هزار امدادگرافتخاری در مراکز تحصیلی و دانشگاهی اصفهان

محمد میرزایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: امدادگران افتخاری تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) اصفهان به عنوان رابط فرهنگی مشکلات و مسایل تحصیلی دانش آموزان و دانشجویی را از سوی کمیته امداد پیگیری می کند.

وی بیان داشت: در حال حاضر دو هزار و ۸۶۷ امدادگر افتخاری در مدارس استان و ۱۲۲ نفر در دانشگاه های استان به عنوان رابط فرهنگی فعالیت می‌کنند.

مدیر امور فرهنگی و آموزش کمیته امداد استان اصفهان بیان کرد: در سال گذشته با کمک خیران و افراد ‏نیکوکار پنج هزار و ۴۷ نفر از دانش آموزان ودانشجویان به اردوهای سیاحتی و زیارتی اعزام شدند.‏

وی با بیان اینکه حمایت از دانش آموزان و دانشجویان بی بضاعت یکی از محورهای کاری کمیته امداد امام خمینی (ره) اصفهان است ، خاطرنشان کرد: سال گذشته ۲۷ میلیارد ریال برای هزینه تحصیلی دانش آموزان و دانشجویان تحت پوشش هزینه شد ‏که ۲۱ میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال آن برای پرداخت شهریه بوده است.‏

میرزایی با اشاره به ‏اینکه کمیته امداد استان اصفهان ۱۴ هزار و ۲۳۸ دانش آموز و چهار هزار و ۴۵۶ دانشجوی زیر پوشش خود دارد، ‏افزود: ۲۳ هزار و ۸۱ نفر از آموزش خانواده بهره مند شدند.

وی ادامه داد: ۱۳۰ نخبه و استعداد درخشان شامل ۷۱ ‏دانش آموز و ۵۹ دانشجو و طلاب دینی دارای رتبه های علمی و قرآنی زیر پوشش کمیته امداد استان اصفهان هستند.

میرزایی گفت: ۲۲ دانشجو در دوره دکترا و ۲۰۲ دانشجو در دوره کارشناسی ارشد در حال تحصیل ‏هستند.‏