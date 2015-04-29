بارش پراکنده باران در شمال کشور طی دو روز آینده

احد وظیفه در گفتگو با خبر نگار مهر افزود: بر اساس تحلیل نقشه های پیش یابی هواشناسی امشب ، در شمال شرق و شرق کشور ابرناکی، بارش پراکنده گاهی با رعد و برق و وزش باد پیش بینی می شود که به تدریج از ناپایداری در این مناطق کاسته می شود.

به گفته وی، در برخی مناطق جنوب شرق کشور نیز وزش باد و گرد و خاک رخ می دهد.

مدیرکل پیش بینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی اظهار داشت: از بعد از ظهر روز پنج شنبه ابتدا در شهر های شمالی آذربایجان های غربی و شرقی و سپس طی روز جمعه در سواحل دریای خزر، ارتفاعات البرز و شمال شرق کشور ابرناکی، رگبار پراکنده باران گاهی همراه با رعد و برق و وزش باد پیش بینی می شود .

وظیفه تصریح کرد: این وضعیت بعد از ظهر روز جمعه در برخی مناطق غرب کشور نیز دور از انتظار نیست.

مدیرکل پیش بینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی افزود: امروز سواحل مرکزی و شرقی خلیج فارس و روز جمعه دریای خزر مواج پیش بینی می شود.

وی یادآور شد: فردا آسمان تهران کمی ابری در ارتفاعات همراه با افزایش ابر است. بیشینه و کمینه دمای پایتخت با دو درجه افزایش نسبت به امروز به ترتیب به ۲۹ و ۱۵ درجه سانتیگراد بالای صفر می رسد.