بانک اطلاعاتی فعالان فرش خراسان جنوبی ایجاد می شود

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی ماهگلی ظهر چهارشنبه در نخستین کمیته فرش خراسان جنوبی با اشاره به برنامه های سال جاری سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی در زمینه توسعه صنعت فرش، اظهارکرد: در جلسات مشترک با مرکز ملی فرش مقرر شد ۵۰ درصد هزینه های اجرای طرح ها و برنامه های مرتبط با حوزه فرش توسط مرکز ملی فرش و ۵۰ درصد دیگر نیز توسط خود استان پرداخت شود.

وی راه اندازی گمرک تخصصی فرش را از دیگر برنامه های این سازمان در سال جاری عنوان کرد و گفت: همچنین با تعامل ایجاد شده با شرکت فرودگاه های خراسان جنوبی این شرکت برای انجام بارنامه های هوایی در استان اعلام آمادگی کرده است.

مشارکت تولیدکنندگان خراسان جنوبی در بیست و چهارمین نمایشگاه فرش ایران

معاون توسعه تجارت خارجی سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی به نمایشگاه دائمی فرش در استان اشاره کرد و افزود: شرکت نمایشگاه های بین المللی خراسان جنوبی آمادگی خود را برای در اختیار گذاشتن زمین و سرمایه گذاری در این نمایشگاه اعلام کرده است.

ماهگلی از ایجاد بانک اطلاعاتی فعالان فرش استان در سال جاری خبر داد و گفت: اطلاعت بافندگان، مجریان، ناظران و فراگیران حوزه فرش از جمله مواردی است که در این بانک جمع آوری می شود.

وی از همه دستگاه های اجرایی مرتبط با حوزه فرش استان خواست تا برای راه اندازی این بانک همکاری کرده تا بتوانیم در برنامه ریزی های کلان استان از این بانک اطلاعاتی استفاده کنیم.

معاون توسعه تجارت خارجی سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی بر لزوم اختصاص ردیف اعتباری به حوزه فرش استان تاکید کرد و گفت: امیدواریم استانداری با نگاه مثبت این موضوع را دنبال کند.

ماهگلی با بیان اینکه مشارکت تولیدکنندگان خراسان جنوبی در بیست و چهارمین نمایشگاه فرش ایران یکی دیگر از برنامه های سال جاری است، بیان کرد: در این نمایشگاه پاویونی به استان اختصاص داده شده که فرصت خوبی برای معرفی فرش استان است.

کاهش سال به سال تعداد بیمه شدگان بافندگان فرش استان به دلیل افزایش نرخ بیمه

وی با بیان اینکه بهره مندی بافندگان فرش از بیمه تامین اجتماعی همواره یکی از دغدغه های ما بوده است، عنوان داشت: در حال حاضر به دلیل افزایش سالانه نرخ بیمه، هر سال از تعداد بیمه شدگان این صنعت کاسته می شود.

به گفته معاون توسعه تجارت خارجی سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی تعداد بافندگان بیمه شده استان از پنج هزار و ۸۰۰ نفر در سال ۹۲ به پنج هزار و ۴۰۰ نفر در سال ۹۳ نفر رسیده است.

ماهگلی به ارائه تسهیلات به بافندگان فرش از محل صندوق توسعه کارآفرینی امید اشاره کرد و افزود: در سال جاری به دنبال این هستیم که از این اعتبارات نهایت بهره وری را داشته و با تسهیل قوانین تسهیلات بیشتری را جذب کنیم.

وی بر تشکیل شورای فنی تاکید کرد و گفت: اجرایی شدن این شورا در ارتقاء کیفت بافت و تولید فرش تاثیر زیادی داشته و براساس پارامترهای مرکز می توانیم حق و کارمزد بافنده را پرداخت کنیم.

معاون توسعه تجارت خارجی سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی با بیان اینکه در حال حاضر مکانی برای فروش اقساطی فرش در استان نداریم، بیان داشت: شرکت نمایشگاه های استان برای این کار اعلام آمادگی کرده که در این راستا بافندگان نیز باید حضور خود را در این زمینه اعلام کنند.

ماهگلی، برگزاری همایش در ارتباط با فرش با همکاری دانشکده هنر، معرفی بافندگان خانگی برای دریافت تسهیلات و ارائه دوره های آموزشی را از دیگر برنامه های سازمان صنعت، معدن و تجارت استان در سال جاری برشمرد.