کم آبی و حاشیه نشینی دو معضل اساسی کرمان است

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا رزم حسینی پیش از ظهر چهارشنبه در همایش روز ملی شوراهای شهر و روستا استان کرمان ضمن تبریک سالروز تاسیس شوراها گفت: امر شوراها امری ضروری است که بر کسی پوشیده نیست و شورا براساس آموزه های قرانی شکل گرفته است.

وی با اشاره به اینکه قانون اساسی نقش مردم را به عنوان نقش اساسی در تصمیم گیری به روشنی بیان داشته است، افزود: شوراها به عنوان یک نهاد کاملا مردمی باعث کاهش تصدی گری دولت شده اند و تجربه نشان داده است که اگر امور در شهرها، بخش ها و روستاها توسط مردم اداره شود بهتر اداره خواهند شد البته باید لوزام این امر فراهم شود.

نماینده عالی دولت در استان کرمان ادامه داد: یکی از مهمترین لوازم این است که انتخاب اعضای شورا به گونه ای باشد که افرادی با توانایی علمی و اجرایی زیاد انتخاب شوند تا بتوانند اعتماد مردم را جلب کنند که این با افزایش حضور مردم و انتخاب گزینه ای مناسب امکان پذیر خواهد بود .

وی با اشاره به اهمیت نقش آموزش نحوه اداره شهرها افزود: یک شهر تنها این نیست که مردم در آن رفت آمد کنند بلکه موارد اخلاقی، فرهنگی و حتی نظافت شهر از مواردی است که شهرداری و شورای شهر باید به آن توجه کنند.

رزم حسینی مشکل کم آبی را مهمترین مشکل استان کرمان معرفی کرد و گفت: پرچم کمبود آب باید در استان برافراشته بماند و شوراها باید در طرح همیاران آب مشارکت کنند تا کشاورزان و مردم را آگاه و زمینه همکاری آنان را فراهم کنند و اعضای شورای شهر و روستا نیز باید به عنوان کارشناس در اجرای طرح همیاران آب همکاری کنند.

وی مبارزه با حاشیه نشینی و زمین خواری را یکی از مهم ترین اصول در کرمان دانست و گفت: نباید با این تفکر که حاشیه نشینی پدیده ای جهانی است از کنار آن عبور کنیم بلکه باید این مسئله مورد بررسی قرار گیرد و از حاشیه نشینی جلوگیری شود.

رزم حسینی در پایان مذاکرات هسته ای و انتخابات را دو اتفاق مهم در سال جاری دانست و افزود: شوراها تا حد ممکن باید زمینه همدلی و همزبانی در شهرها و روستاها را فراهم کنند تا سلامت انتخابات تامین شود و استان در فضایی با نشاط انتخاباتی قرار گیرد تا بتوانیم انتخاباتی نمونه با حضور حداکثری مردم را در استان تجربه کنیم.