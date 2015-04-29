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۹ اردیبهشت ۱۳۹۴، ۱۵:۱۸

اذعان اسرائیل به زنده بودن فرمانده قسام شکستی برای تل‌آویو

اذعان اسرائیل به زنده بودن فرمانده قسام شکستی برای تل‌آویو

معاون رئیس دفتر سیاسی حماس اعتراف مسئولان رژیم صهیونیستی به زنده بودن فرمانده گردانهای قسام را نوعی شکست برای سرویس جاسوسی این رژیم دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، اسماعیل هنیه گفت: اشغالگران اعتراف کرده اند که محمد الضیف فرمانده گردانهای عزالدین قسام زنده و در حال فعالیت است و این اعتراف در واقع نوعی شکست برای دستگاه جاسوسی اسرائیل در برابر مقاومت فلسطین است.

وی افزود: از سوی دیگر این موضع گیری نوعی محکومیت برای اسرائیل است که به برنامه ریزی برای ارتکاب جنایت ترور علیه یکی از فرماندهان فلسطینی که به مثابه خاری در چشم اشغالگران است و طرح آزاد فلسطین را هدایت می کند.

هنیه همچنین با اشاره به گزارش سازمان ملل که اسرائیل را مسئول حمله به مدارس آنروا معرفی کرده است آن را نشانه ارتکاب جنایات جنگی و زیر پاگذاشتن قوانین بین المللی و همه خطوط قرمز توصیف کرد.

کد مطلب 2565056

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