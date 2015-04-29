ابراز تأسف از نرخ ۲۰ درصدی سود تسهیلات/ لزوم اصلاح نظام بانکی

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی رحماندوست در نشست علنی امروز مجلس و در نطق میان‌دستور، با بیان چند نکته از مسائل داخلی و منطقه‌ای و با اشاره به جنایات اخیر عربستان در یمن اظهار داشت: فرو رفتن سران عربستان سعودی در غرقاب نکبت و تبدیل دربار کثیف سعودی به مرکز توطئه‌های ضد دینی، روی رژیم صهیونیستی و آمریکا را سفید کرده است؛ امیدوارم به زودی شاهد سرنگونی این خاندان سعودی باشیم.

وی در ادامه با اشاره به مخاطرات مواد مخدر برای کشور گفت: مواد مخدر به عنوان یک ام‌الفساد هر روز قربانی می‌گیرد؛ بنابراین از مقام معظم رهبری می‌خواهم با انتصاب یک فرمانده مقتدر در راس قرارگاه عملیاتی برای مبارزه با مواد مخدر، بر شدت مبارزه با این معضل بیفزایند.

نماینده مردم تهران در مجلس افزود: از رئیس قوه قضائیه می‌خواهم که در نطق‌های هفتگی خود به تدابیری که برای اصلاح امور قضائی در کشور اتفاق افتاده، اشاره و بررسی کند؛ عملکرد قوه قضائیه در معرض قضاوت افراد عمومی قرار گیرد، همچنین رسانه ملی فضا را باز کند تا علاقه‌مندان درباره نقد این قوه اظهارنظر کنند.

رحماندوست همچنین به مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار درباره نرخ سود بانکی اشاره کرد و گفت: از تعیین نرخ سود بانکی ۲۰ درصد و بالاتر برای تسهیلات بانکی بسیار متاسفم و درخواست اصلاح نظام بانکی را دارم.

دولت ۱۶ آیین‌نامه «قانون جامع خدمات‌رسانی» به ایثارگران را تصویب کند

وی در ادامه از رئیس جمهور برای حضور در منازل ایثارگران تشکر و تإکید کرد: از رئیس جمهور می‌خواهم با تصویب ۱۶ آئین‌نامه مورد نیاز نظام جامع خدمات ایثارگران به ایثارگران، عملا دوستی خود را با این قشر معزز اثبات کند و قانونی را که تا پایان سال آینده مدت دارد، معطل باقی نگذارد.

رحماندوست تصریح کرد: از فرمانده جدید نیروی انتظامی می‌خواهم که در کنار مقابله با ناهنجاری‌های اجتماعی مانند سرقت و ناامنی، به موضوع ساماندهی وضعیت موتورسیکلت‌سواران متخلف کشور توجه کند.

نماینده مردم تهران در مجلس گفت: از مقام معظم رهبری می‌خواهم که با اعزام ناظرانی که مستقل و متدین بوده، بر دادستانی ویژه روحانیت نظارت فوری و مستمر اعمال دارند و با کسانی که پیه این دادستانی به تنشان خورده است، درباره نحوه برخورد آنها در بازجویی‌ها صحبت کنند.

انتقاد از عملکرد سازمان امور مالیاتی/ مسئولان کارکردهای اجتماعی دین را زیر سوال نبرند

رحماندوست در ادامه اظهار داشت: نوع عملکرد و برخورد سازمان امور مالیاتی با مشاغل، خصوصا خیران جای نقد جدی دارد؛ از مردم ایران اسلامی درخواست می‌کنم که گلایه خود را از سازمان امور مالیاتی کشور اطلاع دهند. سوال بنده از وزیر اقتصاد حدود یک سال است که در نوبت قرائت در صحن علنی قرار گرفته است، بنابراین از سازمان امور مالیاتی می‌خواهم با برخورد غیرمنطقی، سبب آزار مردم را فراهم نیاورد.

وی گفت: توزیع ناعادلانه ثروت از منابع عمومی دولت در بین مردم خصوصا حقوق‌بگیران و محروم ماندن ۱۰ میلیون نفر از جمعیت کشور که به گفته وزارت اطلاعات گرسنه هستند، ممکن است به فاجعه طبقاتی بزرگی منجر شود که فقیر را فقیرتر و غنی را غنی‌تر کند، بنابراین از دولت می‌خواهم در این زمینه تدبیری بیاندیشد.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس یادآور شد: از مسئولان کشور می‌خواهم که خود کارکردهای اجتماعی دین را زیر سوال نبرند.

رحماندوست در پایان خاطرنشان کرد: از خلبان و کادر پروازی شجاعی که روز گذشته با وجود تهدیدهای سعودی‌ها حداکثر تلاش خود را برای انجام ماموریت خود در فرودگاه یمن انجام دادند، تشکر می‌کنم.