۱۲۰ میلیارد تومان به راه های داراب اختصاص یافت

به گزارش خبرنگار مهر، عباس آخوندی بعد از ظهر چهارشنبه در بازدید از راه ها و مسکن مهر شهرستان داراب، گفت: با استفاده از بالگرد، جاده های شهرستان داراب را بررسی کردم و ۱۲۰ میلیارد تومان نیز برای رسیدگی و تکمیل راه های شهرستان اختصاص یافت.

وی ادامه داد: در بحث راه های روستایی این شهرستان نیز احداث ۱۰۰ کیلومتر راه مصوب شده که بخشی از آن انجام و ادامه دارد.

وزیر راه و شهرسازی در خصوص اعتراضات مردم به وضعیت مسکن مهر این شهرستان نیز، گفت: معاون مسکن وزارتخانه را به زودی به این شهرستان اعزام خواهم کرد تا تمامی مشکلات را بررسی و نسبت به رفع این مشکلات اقدام شود.

آخوندی افزود: یکی دیگر از مشکلات این شهرستان بحث دوبانده شدن مسیر داراب به سمت فسا بود که امروز اجرای ۲۶ کیلومتر این مسیر مصوب شد.

در این سفر ساخت تقاطع غیر هم سطح در مسیر داراب به بندرعباس مصوب و بازدید از راه های کوهستانی این شهرستان نیز انجام شد.

در ادامه سفر معاونین و وزرای دولت به شهرستانهای استان فارس تا ساعتی دیگر حجت الاسلام انصاری معاون رئیس جمهور وارد داراب خواهد شد.