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۹ اردیبهشت ۱۳۹۴، ۱۶:۰۶

معظمی‌نیا مطرح کرد؛

هدیه کردن پرسپولیس به مردم کرمانشاه/ با ۳۰۰ میلیارد پول نقد آمدم

هدیه کردن پرسپولیس به مردم کرمانشاه/ با ۳۰۰ میلیارد پول نقد آمدم

یکی از مشتریان باشگاه پرسپولیس که در موعد مقرر ودیعه را واریز نکرده است در واکنش به اینکه از مزایده کنار گذاشته می شود، گفت: مشکلی ندارم و می‌خواهم باشگاه پرسپولیس را به مردم کرمانشاه تقدیم کنم.

به گزارش خبرنگار مهر، با وجود اینکه مسئولان سازمان خصوصی‌سازی از اعلام رسمی حضور سه متقاضی خرید باشگاه پرسپولیس در مزایده رسمی این باشگاه خبر داده‌اند، یکی از مشتریان این باشگاه به موقع ودیعه مورد نظر را واریز نکرده تا شائبه کنار گذاشته شدن وی از مزایده مطرح شود با این حال خودش مدعی است مشکلی برای این کار ندارد.

علیرضا معظمی‌نیا در این باره به خبرنگاران گفت: پول بنده حاضر است و هر وقت که مسئولان صلاح بدانند من آن را پرداخت می‌کنم. البته امروز سپرده را پرداخت کردم و می‌توانم در مزایده شرکت کنم ولی باید در این باره با آقای پوری حسینی صحبت کنم تا ببینیم شرایط به چه صورت خواهد بود.

وی اضافه کرد: علت اینکه تاخیر داشتم این بود که من امروز از ترکیه به تهران پرواز داشتم و به همین خاطر دیر رسیدم و جا ماندم. من از فرودگاه خودم را به اینجا رسانده‌ام و سپرده را امروز واریز کردم. مشکلی برای خرید باشگاه ندارم و قصد دارم با خرید باشگاه پرسپولیس، آن را به مردم کرمانشاه تقدیم کنم.

خریدار باشگاه پرسپولیس همچنین اعلام کرد ۳۰۰ میلیارد تومان پول نقد همراهش است تا باشگاه پرسپولیس را بخرد!

این اتفاق درحالی رخ داد که طبق اعلام پوری‌حسینی، برای خرید باشگاه پرسپولیس دو پیشنهاد ۲۹۸ میلیارد تومانی و دیگری ۲۹۶ میلیارد و ۶۶۶ میلیون تومانی ارائه شده است.

کد مطلب 2565142

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