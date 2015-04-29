لایحه قانون جدید مدیریت بحران کشور به مجلس ارائه شد

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد صادقی جانشین شهردار تهران در ستاد مدیریت بحران در نشست مشترک با رئیس و معاونان سازمان بازرسی شهرداری تهران با اعلام این خبر گفت: با توجه به پایان مهلت قانون پنج ساله مدیریت بحران کشور در سال ۹۲ و تمدید آن از سوی مجلس برای سال ۹۳، اکنون لایحه دولت برای تصویب قانون جدید به مجلس ارائه شده و انتظار می رود با توجه به ظرفیت و توان بی بدیل شهرداری تهران در مدیریت شهری و با نگاه هم افزایی نهادهای مدیریت شهری ، نقش شهرداری تهران در مدیریت بحران در این قانون حفظ و ارتقا یابد.

وی افزود: از سوی دیگر شورای عالی امنیت ملی نیز مقوله مدیریت برای حوادث و سوانح را در دستور کار امسال خود قرار داده است و این دو رخداد نقش مهمی در آینده مدیریت بحران کشور و پایتخت خواهد داشت.

جانشین شهردار در ستاد مدیریت بحران همچنین به تحول نگاه جهانی به مقوله مدیریت به ویژه در جریان برگزاری کنفرانس اخیر کاهش خطرپذیری در سندای ژاپن و سند امضا شده کشورها اشاره کرد و گفت: اکنون الگوی تاب آوری شهرها و سکونتگاه های انسانی با انجام اقدامات پیشگیرانه و کاهش ریسک و مخاطره در برابر حوادث مورد تائید و توصیه جهانی است و علاوه بر تهران تعدادی دیگر از شهرهای کشور به پویش جهانی تاب آوری شهرها پیوسته اند و کشورمان متعهد است بر اساس این رویکرد جدید و سند امضا شده حرکت و عمل نماید.

وی گفت: در برنامه پنج ساله دوم شهرداری تهران نیز به مقوله ایمنی و ارتقای تاب آوری پایتخت در برابر سوانح و کاهش مخاطرات توجه مناسبی شده است و برنامه ها و طرح های سازمان بر اساس قوانین و مستندات بالادستی و تجربه های جهانی طراحی شده است.

وی با اعلام این که به دلایل مختلف مقوله مدیریت بحران در برابر سوانح چندان که باید دغدغه مردم و مدیران نیست، گفت: برای خروج از این وضعیت باید با رویکرد مدیریت بحران جامعه محور به ترویج فرهنگ ایمنی و ضرورت به کار بستن راههای پیشگیری و آمادگی در جامعه پرداخت و با حساس سازی خانواده ها ضریب تاب آوری جامعه را ارتقا بخشید.

صادقی همچنین با اشاره به خسارت یکصد میلیارد تومانی طوفان ۱۳۰ کیلومتری سال گذشته در تهران با ۶ کشته گفت: از همین رو به غیر از زلزله باید به سوانح دیگر هم توجه کنیم . شهر هر روز توسعه می یابد و وقوع حوادث جدید طبیعی است.

وی تاکید کرد: برخورداری از سامانه هشدار سریع سوانح در تهران ضروری است.

در این نشست مصطفی فیضی رئیس سازمان بازرسی شهرداری تهران تلاش در جهت نجات جان انسان ها را مسئولیتی عمومی و دارای ارزش دینی و انسانی خواند و گفت: مدیریت بحران فعالیت مهمی است و از همین رو باید جایگاه آن در ساختار مدیریت شهری تقویت شود و خدمات بیشتری ارائه نماید.

وی با اشاره به ضرورت برخورداری از بانک اطلاعات غنی از آمارهای شهری گفت: اطلاعات این بانک باید دقیق و به روز باشد تا بر اساس آن بتوان برنامه ریزی و عمل کرد.

وی رویکرد پیشگیرانه بر مدیریت بحران را مورد تاکید قرار داد و گفت: فرصت طلایی برای مدیریت بحران قبل از رخ داد هر سانحه است نه زمان وقوع آن . نتیجه تلاش و کار امروز مدیریت بحران در روز حادثه باید خود را نشان دهد.

وی نقش اطلاع رسانی و بیان واقعیت ها در خصوص آسیب پذیری شهر را مهم خواند و گفت : وقتی مردم و مدیران با واقعیت ها آشنا شوند آن وقت می توانند واکنش مناسب ارائه کنند.

وی همچنین در جریان بازدید از بخش های مختلف سازمان در گفت و گویی اظهار داشت: وظیفه سازمان بازرسی، نظارت بر فعالیت های جاری در همه بخش های شهرداری تهران است البته این نظارت به معنای صرف اظهار نظر در مورد انجام کار یا عدم انجام کار نیست بلکه توجه به نکاتی است که بتواند به انجام بهتر ماموریت های سازمان های مختلف در مجموعه بزرگ شهرداری تهران هم کمک نماید.

فیضی افزود: سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران تلاش می کند تا در شرایطی که همه درگیر کارهای روزانه هستند مقوله سلامت مردم و ایمنی شهر مورد غفلت قرار نگیرد و همه ما وظیفه داریم آنچه که از دستمان بر می آید برای نتیجه بهتر این اقدامات انجام دهیم.

وی گفت: آنچه در گزارش امروز شنیدیم و دیدیم نشان دهنده حرکت با شتاب به سمت اهداف عالی است. البته همه بخش های مختلف شهرداری تهران و سازمان های مرتبط با این حوزه باید در این زمینه همکاری و فعالیت نمایند و عدم همکاری یا کوتاهی در کارها پذیرفته نیست تا همه بتوانیم شرایط خوبی را برای امروز و آینده شهرمان رقم بزنیم.