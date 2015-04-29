طرح استانی شدن انتخابات به تقویت شوراها منجر می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید مرتضی حسینی در آیین بزرگداشت روز ملی شوراها که ظهر چهارشنبه در سالن اجتماعات سازمان تبلیغات اسلامی استان قزوین با حضور نماینده ولی فقیه در استان، نمایندگان شهرستان و استان قزوین در مجلس خبرگان رهبری و شورای اسلامی، استاندار، شهردار، رئیس انجمن جامعه شناسان ایران، اعضای شوراهای شهری و روستایی سراسر استان قزوین و سایر مسئولین و مدعوین برگزار شد، بیان کرد: امام جواد(ع) فرموده اند که صواب خدمت به مردم و رفع مشکلات آنها ازانجام بسیاری از مستحبات بیشتر است که در این بین می توان با توجه به نقش خدمت رسان شوراهای شهر و روستا به ارزش دینی و انسانی به خدمات این نهاد پی برد.

وی ادامه داد: اعضای شورا باید قدردان این توفیق اللهی باشند و بدانند که ضمن اینکه دارای چه وظیفه خطیری هستند از چه صواب نیز برخوردار می شوند.

نماینده مردم قزوین، البرز و آبیک در مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: طرح استانی شدن انتخابات دارای نتایجی است که یکی از این نتایج این است که این طرح به تقویت جایگاه شوراها یاری می رساند.

این مسئول افزود: با انجام این طرح با این رویکرد می توان فعالیت شوراها را متمرکز بر مسائل استانی کرد تا مجلس دیگر در مسائل استانی کمتر وارد شود و بیشتر فعالیت های مجلس شورای اسلامی متوجه مسائل ملی باشد.

حجت الاسلام حسینی اظهار داشت: اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستا باید مراقب باشند ضمن اینکه خود از رانت خواری مبرا باشند سد راه رانت خواری دیگران باشند که در آن صورت می توانند جلوی تخلفات بایستند و شهر و روستا را سالم اداره کنند.

وی ادامه داد: اما زمانی که اعضای شورا نیز خدای ناخواسته وارد رانت خواری شوند دیگر نمی توانند در برابر تخلفات دیگران اعتراض کنند چرا که خود نیز درگیر رانت خواری هستند.

این مسئول افزود: بر همین اساس زمانی که رئیس قوه قضائیه کشور اعلام کند فردی ۶۰۰ میلیارد تومان از یکی از بانک ها پول گرفته است بدون حتی یک ضامن در شرایطی که بانک های ما حتی برای ۲ میلیون تومان هم از مردم ضامن، سفته و رسید می خواهند همین مسئله نشان می دهد که برخی با افراد مفسد دارای رودربایسی هستند.

حجت الاسلام حسینی در پایان بیان کرد: اعضای شورا می توانند با رهایی و رانت خواری سلامت را به مجموعه های شهری و مدیریتی کشور تزریق کنند ضمن اینکه موجبات پیشرفت و ترقی کشور را نیز فراهم می آورند.