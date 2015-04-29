تقدیر رئیس پارلمان عراق از نقش گسترده عشایر در مبارزه با داعش

به گزارش خبرگزای مهر به نقل از شبکه سومریه نیوز، «سلیم الجبوری» رئیس پارلمان عراق در سخنانی ضمن مثبت ارزیابی کردن نقش عشایر در کمک به ارتش در مبارزه با داعش تأکید کرد: نیروهای ارتش به کمک عشایر و کمیته های مردمی تا آخرین لحظه برای پاکسازی کامل خاک عراق از لوث تروریست ها تلاش خواهند کرد.

الجبوری به صورت غیر مستقیم خطاب به آمریکا تصریح کرد: کسانی که به دنبال تجزیه و تقسیم عراق هستند باید بدانند که کشور ما به صورت یکپارچه باقی خواهد ماند و هیچ چیز نمی تواند وحدت آن را تحت الشعاع قرار دهد.

گفتنی است، سلیم الجبوری این سخنان را در دیدار با جمعی از سران عشایر عراقی مطرح کرد.

هم اکنون عشایر عراقی دوشا دوش ارتش عراق با تروریست های داعش در نقاط مختلف این کشور از جمله در استان های الانبار و صلاح الدین مبارزه می کنند.