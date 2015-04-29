کلاهبرداری در پوشش کارمند شرکت ایران خودرو

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از مرکز اطلاع رسانی ناجا، سردار محمدرضا میرحیدری در این باره اظهارداشت: در پی مراجعه هشت مالباخته بویین زهرایی به پلیس آگاهی مبنی بر پرداخت مبالغی برای دریافت خودرو به فردی که با استفاده از عناوین دولتی ادعای فروش و تحویل خودروی جدید شرکت ایران خودرو با قیمت مناسب را داشت و تحویل ندادن بموقع خودروها، موضوع به صورت ویژه در دستور کار ماموران فرماندهی قرار گرفت.

وی بیان کرد: ماموران پلیس آگاهی شهرستان بویین زهرا با راهنمایی مالباختگان و آغاز تجسس، محل اختفای متهم را شناسایی و طی عملیاتی غافلگیرانه وی را دستگیر کردند.

میرحیدری تصریح کرد: در تحقیقات به عمل آمده مشخص شد متهم کارمند شرکت ایران خودرو نبوده ولی با هویت جعلی قصد کلاهبرداری داشته که در مواجهه با ادله و مستندات پلیس به ارتکاب جرم اعتراف کرد.

وی با اشاره به معرفی متهم به مقام قضایی به شهروندان توصیه کرد در خرید خودرو از طریق نمایندگی های رسمی شرکت های خودروسازی و بنگاه های معتبر اقدام به مبایعه کنند تا از سوء استفاده افراد فرصت طلب پیشگیری شود.

به گفته وی متهم با قرار وثیقه ۳۵۰ میلیون تومانی روانه زندان شد.

کشف ۳۰ راس احشام قاچاق در آوج

همچنین فرمانده نیروی انتظامی شهرستان آوج از کشف ۳۰ راس احشام قاچاق در این شهرستان خبر داد و گفت: با تلاش ماموران یگان امداد فرماندهی انتظامی شهرستان آوج از یک دستگاه نیسان ۳۰ راس احشام قاچاق کشف شد.

فرهاد رضایی افزود: این محموله که فاقد مجوز حمل توسط دامپزشکی بود حین کنترل خودروهای عبوری در محور آوج - قزوین کشف شده است.

توقیف خودرو پژو با خلافی بیش از ۳۴ میلیون ریال در قزوین

رئیس پلیس راه استان قزوین از توقیف خودرو پژو با خلافی بیش از ۳۴ میلیون ریال در این استان خبر داد.

بهرام زینلی اظهار کرد: ماموران پلیس راه قزوین ـ همدان هنگام کنترل خودروهای عبوری یک دستگاه خودرو پژو پارس را به علت سرعت غیرمجاز متوقف کردند.

وی افزود: پس از بررسی سوابق خودرو از سیستم مشخص شد که این خودرو دارای ۱۰۹ تخلف و مبلغ ۳۴ میلیون و ۴۰۰ هزار ریال خلافی پرداخت نشده است.

رئیس پلیس راه استان قزوین اضافه کرد: مطابق بررسی‌های به عمل آمده مشخص شد این خودرو دارای تخلفاتی چون سرعت غیرمجاز، سبقت غیرمجاز، عبور از چراغ قرمز و انحراف به چپ بود.

این مسئول با بیان اینکه خودروی نامبرده توقیف و برای سیر مراحل قانونی روانه پارکینگ شد، گفت: در راستای ماده ۸ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، چنانچه خودرویی دارای جریمه پرداخت نشده به مبلغ بیش از ۱۰ میلیون ریال باشد خودرو توقیف و راننده آن به مراجع قضایی معرفی می‌شود.